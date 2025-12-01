施永青連環入市 近2000萬購西環2住宅 近月累擲逾9300萬掃6伙

中原集團主席施永青早前高調唱好樓市，指本港住宅市道已確認見底回升，預測本港樓價未來6年有機會大升85%，而旗下基金會近期頻頻出手入市，最新以約1980萬元連購西環翰林峰及泓都各一個2房戶。其中，翰林峰單位以1090萬元購入，較約7年前造價低近20%，施永青聯同旗下基金在不足1個月內六度入市，累擲逾9314萬元。

據了解，施永青最新在上月中以1090萬元買入翰林峰1座中層C室，實用面積427方呎，2房間隔，呎價25527元，造價較原業主2018年7月一手購入價逾1355.42萬元，低逾265.42萬元或19.6%。

基金會同月也以890萬元購入同區泓都1座低層C室2房戶，實用面積492方呎，呎價18089元，原業主2005年以310萬元購入，帳面獲利580萬元或逾1.8倍。資料顯示，上述兩個單位均以EVER KINGDOM LIMITED名義購入，公司股東為一家代理人公司，而董事則為施永青。

翻查資料，施永青及旗下基金自今年10月下旬起接連入市，已先後購入九龍站擎天半島、奧運站柏景灣、帝柏海灣及何文田瑜一第IA期瑜一．天海等單位。當中柏景灣第1座最低層3房套，實用面積848方呎，成交價1,498萬元，呎價17,665元。原業主2018年以1,650萬元購入，賬蝕約152萬元或9%：另一伙為柏景灣二期帝柏海灣第3座高層C室，實用面積701方呎，屬3房套間隔，成交價1,468萬元，呎價20,941元。原業主2004年以558萬元購入，賬賺910萬元或1.6倍。

若連同上述兩個港島西區物業，共涉資逾9,314萬元。施永青回應傳媒查詢表示，入市屬旗下基金的資產配置，他個人沒有參予相關交易，也沒有去睇樓，強調只是「散買」，不是大舉投資。

施永青睇樓市升85%

施永青上月在旗下報章撰文，指本港樓市已確認見底回升，預計樓價3年內升穿2021年樓市高位，甚至指今次升浪可持續6年至2031年，屆時樓價指數將較低位上升85%。不過，香港浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才對於上述觀點有所保留，雖然同樣認為樓市見底回升，但認為樓市將會經歷一段平穩期，難以急升85%；此外，著名財經專家、都會大學李兆基商業管理學院助理教授林一鳴更直言，買家置業意欲已跌至歷史新低，認為未來樓市只會呈L型走勢。

