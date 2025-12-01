中環翡翠中心全層1352萬易手 呎價7364元 料回報約4.1厘

明嘉福家族繼續沽貨，最新為中環翡翠中心全層單位，成交價約1352萬，平均呎價7364元，該家族今年以來多番沽貨，合共套現約2.2億。

上址為中環威靈頓街98號翡翠中心14樓全層，建築面積約1836方呎，以1352萬成交，平均呎價7364元。該廈11樓、12樓及13樓全層，建築面積分別約1836方呎，早前同告易手，平均每方呎6580元，每層涉資1208萬，據悉，所有單位接近100%租出，呎租逾25元，料回報約4.1厘至4.5厘。

明嘉福家族沽貨

翡翠中心由明嘉福家族發展，於1992年落成，當時散賣接近50%業權，餘下逾50%由該家族持有收租，包括地下A舖、1至4樓、5樓A室、6樓、9樓A室、11至14樓及21樓，總建築面積約23957方呎，去年1月連約放售，當時意向價3.8億，平均每呎15862元。

現時出租率接近100%，租客包括餐廳食肆、個人美容、健身中心、婚紗店及裁縫店等，為周邊商業濃厚的客群提供商業及零售服務。商廈高峰期，該廈21樓全層，於2018年12月以1.18719億易手，平均呎價高達2.7萬，雖然近期成交層數較低，惟足見較高峰期大幅回落。

中環翡翠中心全層單位，明嘉福家族以約1352萬沽售。

該家族今年亦沽售銅鑼灣京都廣場地舖及樓上舖，今年1月以1.25億出售地舖，建築面積共約3926方呎，呎價3.18萬。

當時有3名租客，包括BODYBRA（地下1及2A地舖），建築面積約884方呎，月租10萬；SATAMI（2B及3號地舖）約885方呎，月租13.3萬；MARKET WHOLESOME（4及5號地舖）2157方呎，月租15萬。合共38.3萬，新買家料回報3.8厘。

近期，京都廣場1樓建築面積約4846方呎，以5500萬易手，平均每呎11350元，該巨舖由連鎖快餐店大快活承租，月租22.3萬，不過，近期已遷出，舖位交吉交易。