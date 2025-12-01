Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

官塘工中單位1.15億放售 意向租價約35萬 料回報約3.6厘

樓市動向
更新時間：12:15 2025-12-01 HKT
發佈時間：12:15 2025-12-01 HKT

觀塘作為重點發展的核心區域，從傳統工業區蛻變為現代化工商貿樞紐。美聯工商助理營業董事譚樹青表示，本行獲業主委託，獨家代理觀塘道448至458號官塘工業中心低層相連單位放售及放租，總建築面積約28867方呎，意向價約1.15億，呎價約3984元，意向租價約35萬，呎價約12元，若以現時每呎約12元計算，料回報約3.6厘。

平均呎價3984元

譚氏續指，該單位空間寬敞，樓底約12呎，以交吉形式放售，單位配備三相400A大電，足以支援大型機械及高負荷設備運作，同時附設兩個地下車位，為物流運輸及業務營運提供分便利。

官塘工業中心低層相連單位放售，意向價約1.15億，呎價約3984元。

資本中心單位2050萬放售

利嘉閣商業部/商舖部及投資部聯席董事陳偉國表示，獲業主委託放售灣仔告士打道151號資本中心中層單位，建築面積約1369方呎，意向售價2050萬，平均呎價約14974元。物業以交吉形式出售。

陳氏指，是次放售物業間隔四正，配備寫字樓裝修，外望開揚維港景。而大廈2樓至4樓設有停車場，提供足夠車位予用戶使用。資本中心屬灣仔北指標甲廈，坐落區內核心商業地段，毗鄰會議展覽中心及多幢著名商業大廈，徒步至港鐵灣仔站或會展站僅數分鐘。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

