富途積極拓據點 每月31萬進駐中環核心區 連租7舖月支出464萬

近年證券行積極拓據點，富途證券繼承租旺角、尖沙咀及銅鑼灣巨舖後，最新進駐中環核心區，承租皇后大道中一個複式巨舖，每月31.5萬，平均呎租131元。

中環皇后大道中57號地舖，由富途證券以每月31.5萬承租。

上址為中環皇后大道中57號地舖，位處利源西街單邊，由地庫至1樓，每層建築面積約800方呎，合共約2400方呎，市場消息透露，該巨舖空置一段長時間，過往疫市期間舖市淡靜，加上業主揀客，故一直未見租出，隨着金融市場暢旺，該3層複式舖剛告租出，租客為活躍於市場的富途證券，月租31.5萬，平均呎租131元。

據了解，富途證券近年於核心及民生旺段插旗，擴張步伐尚未停下來，今番看中核心商業區中環發展潛力，有見該舖面積夠大，適宜體驗式經營，故洽商短時間即拍板，連同中環舖位，2023年5月至今，富途先後租用7個舖位開設實體店，包括尖沙咀、旺角、銅鑼灣、荃灣及沙田。

2023年5月至今，富途先後租用7個舖位開設實體店，包括尖沙咀、旺角、銅鑼灣、荃灣及沙田。

現時每月舖租總支出約464.5萬，當中重注羅素街，設2個據點，今年3月承租的羅素街38號金朝陽中心地下A、B、C舖及1樓兩層複式舖位，合共建築面積約7102方呎，月租高達140萬，平均呎租約197元。

富途證券今年3月承租的羅素街38號金朝陽中心地下A、B、C舖及1樓兩層複式舖位，合共建築面積約7102方呎，月租高達140萬。

至於中環皇后大道中複式舖，於2014年月租高達89萬，珠寶品牌Pandora由月租約160萬的萬邦行地舖，遷至該據點，再對上租客為意大利皮具品牌Piquadro，月租55萬。

業內人士指，近期金融市場熾熱，證券商雙管齊下，主攻互聯網業務，同時設實體店吸新客源開戶，核心商業區及旅遊區舖位曝光率高，可收廣告效應兼建立品牌形象，加上租金較高位大幅回落逾50%，相當有吸引力，巨舖及單邊更成為目標，皆因最具廣告效應。

