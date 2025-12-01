新盤穩銷兩日沽逾70伙 啟德海灣7宗成交套現5673萬

由於剛過去的周末暫未有全新盤推售，一手市場以新盤餘貨為主，過去兩日合共錄逾70宗成交，其中嘉華、會德豐地產及中國海外合作發展的啟德海灣，兩日連錄7宗成交，合共套現5673萬。

啟德海灣單日售6伙

項目昨日連售6伙，成交價介乎523.8萬至1101.9萬，包括2C座15樓C室，面積551方呎，2房連梗廚及多功能房間隔，以1101.9萬成交，呎價約19998元；同座16樓A室，面積508方呎，為2房連梗廚間隔，以1024.8萬售出，呎價約20173元。

項目1房單位亦錄成交，昨日售出2C座18樓K室，面積305方呎，1房開放式廚房間隔，成交價571.8萬，呎價約18748元；2C座1樓J室，面積305方呎，同為1房開放式廚房間隔，以523.8萬售出，呎價約17006元。

會德豐地產旗下藍田KOKO ROSSO昨日新售出6座5樓D室，面積433方呎，屬2房開放式廚房間隔，成交價822.5萬，呎價約18995元。

信和夥拍嘉華、中國海外合作發展的元朗錦上路站栢瓏II，昨日再添成交，最新售出3座8樓B5室，面積358方呎，1房開放式廚房間隔，成交價515.17萬，呎價約14390元。

嘉里元朗新盤朗天峰於周末售出2伙，套現近1009萬，昨日新售出1A座27樓C室，面積389方呎，屬2房開放式廚房間隔，以571.29萬成交，呎價約14686元。

益兆及俊和合作的發展的長沙灣幸薈昨成功標售1伙，為2樓D室，面積272方呎，屬2房開放式廚房間隔，連103方呎平台，成交價530.4萬，呎價約19500元。值得一提的是，單位的平台分為兩部分，較大的部分連接客廳，另一部分則經主人睡房前往。