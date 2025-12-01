明年樓價有望錄雙位數升幅 東立陳玉成：息口趨勢向下 提振市場信心

本港銀行跟隨美國重啟減息，帶動樓市重拾升勢。東立地產地產部總監陳玉成表示，整體息口走勢向下，有助提振市場信心，同時政府積極引入外來人才，不僅推動租金向上，並且帶來更多需求，預期今年樓價上升3%至5%，明年將進一步向好，最樂觀情況下，有望錄雙位數升幅。

訪問言論重點 整體息口走勢向下，對樓市有振奮作用

今年餘下時間樓價會繼續向好，全年料升3%至5%

明年樓價有望錄得雙位數升幅，其中豪宅料升8%至10%

中小型住宅因供應較充裕，明年樓價升幅料在5%以內

有意進軍學生宿舍市場，包括收購現樓進行改裝

赤柱SOLACE已售出4幢洋房，套現接近5億

壽臣山南天第預約參觀反應熱烈，80%睇樓客具內地背景

油麻地德成里項目部署明年第二或第三季推售

美國聯儲局將於本月再度議息，之前利率期貨一度顯示，有50%機會維持利率不變，然而最新則約有86%機會減息0.25厘。陳玉成接受本報訪問時表示，無論下月是否減息，整體息口走勢向下，視乎下月議息結果，明年最少減息0.75厘，甚至有機會減1厘，對樓市有振奮作用。

他又說，自從去年9月進入減息周期，樓市已經重現「正利差」，即投資住宅物業的回報較借貸成本為高，理論上樓價很快會見底回升，只是受到中美爆發關稅戰等不利因素影響，轉勢速度較預期緩慢，直至最近才止跌回升。

陳玉成指出，在減息及中美緊張貿易關係轉趨緩和等多項利好因素出現下，相信今年餘下時間樓價會繼續向好，全年上升3%至5%。明年走勢進一步向上，最樂觀有望錄得雙位數升幅，其中豪宅因為供應十分有限，樓價有望跑贏大市，明年升幅料達8%至10%，中小型住宅則因為供應較充裕，升幅將在5%以內。

專才湧現帶動需求增加

事實上，回顧過往歷史，本港樓市主要有三個時期經歷「正利差」，其中2002至2007年5年間，樓價累積上升45%；2009年樓市由「負利差」變為「正利差」，並且持續10年，期間樓價飆升1.75倍。2020年樓市有一段時間出現「正利差」，但受到政府「辣稅」影響，樓價升勢不明顯，但依然保持平穩。

陳玉成又說，除息口因素之外，政府積極引入外來人才，亦屬樓市向好發展一大動力，原因是專才來港之後，普遍選擇暫時租樓住，支持租金繼續向上。投資者見買樓收租回報率理想，入市更趨積極，譬如最近就有部分新盤，錄得大手投資客購入全層單位的情況，連同部分專才逐漸適應本港的生活之後，決定「轉租為買」，將增加市場對住宅物業的需求，利好樓市走勢。

數據顯示，截至今年8月底，政府各項輸入人才計劃，合共接獲逾52萬宗申請，其中超過35萬宗申請已獲批，並且已有超過23萬抵港。

有意進軍學生宿舍市場

陳玉成又透露，政府積極打造「留學香港」品牌，本地資助大學的非本地生數目將顯著增加，導致宿位不足問題更明顯，學生宿舍市場極具發展潛力，公司正積極留意這方面的投資機會，包括購入現樓項目改裝為學生宿舍，藉此增加經常性收入。

有測量師行研究指出，政府放寬資助大學的非本地生比例上限至50%，非本地生人數將由現時12.2萬人，大幅增加至15.4萬人，預計到2030年，僅非本地生的宿位缺口將增加至近7.9萬個。

赤柱SOLACE累售4洋房涉近5億

豪宅新盤受追捧，更不乏逾億大額成交。東立陳玉成透露，旗下赤柱超級洋房項目SOLACE，至今已售出4幢洋房，合共套現接近5億，目前僅餘下2幢洋房待售。

僅餘2幢洋房待售

SOLACE位於赤柱村道52至54號，由6幢3層高獨立洋房組成，其中54號洋房The Manor，面積2784方呎，連1593方呎花園、249方呎平台及808方呎天台，早前以1.2億連裝修售出，呎價43103元。

陳玉成又說，旗下另一個超級洋房項目、壽臣山道西11號A南天第，市場反應亦不俗，平均每個月錄逾100組客預約參觀，當中80%具內地背景，其餘20%則為本地家族，公司將會善價而沽。

南天第提供3幢3層高獨立洋房，面積介乎4004至5132方呎，戶型涵蓋3房4房的全套房設計，每幢洋房均設有面積約1795至2794方呎花園、約877至1209方呎天台，以及約1172至1238方呎私人車庫，每幢洋房均設有私家升降機、約15至20米長私人泳池。

油麻地項目明年推出

至於油麻地德昌里16至22A號精品住宅項目，合共提供84伙，戶型涵蓋開放式及1房。

陳玉成表示，項目特色包括鄰近港鐵油麻地站，以及市建局未來綠色走廊行人網級中心，現階段部署明年第二季或第三季推出，由於近期單幢式新盤銷情均理想，對項目銷情有信心。

記者 吳振東 攝影 吳艷玲