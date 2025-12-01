Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

供滿樓想加按物業有竅門 倍大套現金額不蝕息 賺盡現金回贈｜曹德明

樓市動向
更新時間：06:00 2025-12-01 HKT
發佈時間：06:00 2025-12-01 HKT

根據政府統計處人口普查數據顯示，2021年本港約有130萬個家庭住戶居於自置居所，其中約85.8萬戶業主已供滿樓，佔比達66.1%。隨着愈來愈多人已供滿樓，加按套現的需求亦日益增加。

有按揭在身物業也可加按

不少人可能會將「加按」與「借財仔」劃上等號。事實上，「加按」是指將現契物業（已供斷的物業）向銀行申請按揭，套現現金；或將仍在供款的物業向同一銀行申請增加貸款額，以套取額外資金作其他用途。一般而言，加按可享有銀行最優惠的按揭利率，並且可獲得按揭現金回贈等優惠。

不論是已供斷的物業，還是仍有按揭在身的物業，均可將物業加按套現資金，再作其他投資。以一位持有按揭物業的業主為例，假設A先生多年前以500萬元購入一個單位，承造八成按揭，現時供款年期尚餘15年，貸款餘額為250萬元。現時物業升值至800萬元，根據金管局現行的按揭規定，任何物業最多可承造七成按揭，即560萬元貸款。扣除尚餘250萬元的貸款，A先生可套現310萬元。

善用Mortgage Link戶口不蝕息

再以現契物業作例，假設B先生現契物業價值1,000萬元，他希望套現300萬元作投資用途。以最直接的方法，B先生可加按三成，即套現300萬元。此外，B先生其實可套現六成，即600萬元，先將300萬元用於原先計劃的投資，餘下300萬元則存入高息存款掛勾戶口（Mortgage Link）。

由於大部分銀行最多可接受貸款額的一半存入存款掛鈎戶口，並享有與按揭利率相同的存款利率，因此多借300萬元放入Mortgage Link可抵銷其利息支出。另外，現時銀行最高可提供1%的按揭現金回贈，B先生借600萬元可獲得高達6萬元現金回贈。

借款人必須具足夠還款能力

上述加按套現的竅門需特別注意，借款人必須具備足夠的還款能力。假設貸款年期為30年，按息為3.25厘計算，貸款300萬元的每月入息要求約為26,112元，貸款600萬元的入息要求則需達到52,225元。建議借款人在有意加按前，先尋求大型專業按揭中介的諮詢。

曹德明
經絡按揭轉介首席副總裁

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

