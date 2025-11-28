新盤貨尾量跌至約1.9萬伙 「十連跌」創2年半新低

庫存量續減，累積貨尾量跌至約1.9萬伙。據美聯研究中心資料顯示，全港累積貨尾量，包括樓花及現樓，暫錄約19060個單位，按月續減2.9%，連跌10個月，創自2023年6月後的近2年半新低，比起今年1月高位23121伙已大幅減少超過4000伙，累跌約17.6%。

美聯分析師岑頌謙指出，雖然12月樓市或受假日氣氛影響，但預期下月美國聯儲局有機會進一步減息，相信樓市暢旺氣氛將持續，料12月一手成交量繼續超過千宗，即屆時將連續11個月錄逾千宗，年底有望進一步跌穿1.9萬伙水平。

最新錄1.9萬伙

岑頌謙續稱，若將最新貨尾數量與今年1月貨尾高峰期約23121伙相比，香港、九龍及新界3區的貨尾量均錄得減少。

其中減幅最多的是九龍區，該區最新錄10213伙，較1月大幅減少約2780伙，減幅達21.4%；港島區方面，最新貨尾量錄3038伙，較1月減少約488伙，減幅亦達13.8%；新界區方面，最新貨尾單位為5809伙，較1月減少793伙，減幅約12%。

值得留意的是，按今年推出全新盤與去年或以前推出項目貨尾劃分，全新盤成交量錄約47.7%，貨尾成交量佔約52.3%，可見貨尾盤去貨速度快，成為貨尾下跌動力。