樓市添動力今年料「租價齊升」 建灝鄭智荣：連環減息刺激 豪宅看高一線

樓市剛需持續強勁，隨着息口下行，整體樓市逐步回穩。建灝鄭智荣表示，在經濟復甦及減息等一連串利好因素下，預期樓價年內將現「租價齊升」情況，中小型單位全年升幅約3%至8%，而由於豪宅供應少，受投資移民和專才帶動，將會升8%至13%，當中港島豪宅樓價更看高一線，集團有意調高赤柱ONE STANLEY內部指引價。

建灝投資及銷售部董事鄭智荣接受本報訪問時表示，美國今年連續減息，市場普遍預期年內仍有減息空間，若美國繼續減息，港元利率亦可能跟隨下調，降低置業者供款壓力，短期內有助穩定樓市。若經濟復甦配合減息及政府政策，樓市有望逐步回暖。

建灝鄭智荣表示，在多項利好因素的推動下，預計豪宅市場將持續上升。

訪問言論重點 繼續減息降低置業者供款壓力，短期內有助穩定樓市

隨着專才、優才及內地大學生來港升學帶動剛需，年內租金有力進一步向上

在租金持續上升下，吸引「轉租為買」用家及買樓收租長線投資者入市

新盤及二手交投活躍，不少潛在買家開始積極尋找合適物業

預期樓價年內將延續「租價齊升」情況，中小型單位全年升幅約3%至8%

豪宅單位受到投資移民和專才的有利因素帶動，將會升8%至13%

中小型升約3%至8%

鄭智荣指，隨着政府實施多項措施、中美貿易達成框架協議及重啟減息周期等利好因素，令置業吸引力比租賃更為明顯。而租金指數上升相信與第三季正值傳統租務旺季帶動有關，隨着專才、優才及內地大學生來港升學帶動剛需，年內租金有力進一步向上，吸引「轉租為買」用家及買樓收租長線投資者入市。而且本港住屋需求一向殷切，上述需求不僅推動一手樓盤交投，令二手市場交易活躍度上升，顯示出市場回暖跡象明顯，不少潛在買家開始積極尋找合適物業。

近月所見，一手盤銷情帶旺市場氣氛，樓市由細價樓帶旺交投量，逐漸蔓延至優質豪宅交投量，最近豪宅成交相當暢旺，反映資金積極流入樓市，再加上港股持續向好，亦為樓市注入強勁正面動力，在多項利好因素下，預期樓價年內將延續「租價齊升」情況，中小型單位全年升幅約3%至8%，而由於豪宅單位供應稀少，同時受到投資移民和專才的有利因素帶動，將會升8%至13%，當中港島豪宅樓價更看高一線，集團有意調高赤柱臨海超級豪宅ONE STANLEY內部指引價。

預期豪宅升幅8%至13%

鄭智荣說，香港豪宅市場近期銷售活躍，受到多項因素推動，包括放寬「新資本投資者入境計劃」，吸引海外和內地買家，以及市場對優質資產偏好。有統計顯示，今年香港豪宅市場暢旺，其中10月首20天，樓價介乎3000萬至4999萬的一手私人住宅買賣登記共錄得78宗，較9月上升24%，當中有52宗登記顯示普通話拼音買家佔比超過30%。

鄭智荣認為，在政策如印花稅撤銷、低利率提升信心，IPO（新股上市）活躍及移民計劃促進資金流入，為優質豪宅市場提供支持，在多項利好因素的推動下，預計豪宅市場將持續上升，其表現或將優於中小型單位。

隨着新盤交投量增加，反映一手庫存量正逐步減少，未來市場潛在供應下降並已見頂回落。整體來看，雖然現時新盤開價相對克制，但隨着發展商銷售速度加快及政府新批出土地數量顯著減少情況下，可見一手庫存量將逐漸被消化並緩解至更平衡供需水平。發展商將積極調整市場策略，以適應變化；與此同時，買家信心也逐步恢復，推動市場回暖，預料樓價未來將會出現上調趨勢。

ONE STANLEY內部指引價將調高

樓市持續向好，新盤交投穩步增加，連帶豪宅項目亦頻錄成交。建灝鄭智荣表示，赤柱臨海豪宅ONE STANLEY銷售成績理想，至今已售出30伙，總成交金額接近27.2億，集團有意調高內部指引價。

赤柱ONE STANLEY周五招標開售項目複式連花園特色單位。

而今年至今，已錄得16宗成交金額逾千萬元交易，其中不乏億元洋房成交，且屢創新高，項目呎價最高達約54180元，顯示ONE STANLEY質素獲得買家的認可，並已成為南區最受矚目超級豪宅之一。

ONE STANLEY 25號屋：

鄭智荣說，港島臨海全新低密度大型豪宅項目及獨立洋房供應極為稀缺，故項目分層大宅及洋房受到名人和富商熱烈追捧，參觀人次不斷增加，有客人表示考慮購買多個單位供家族成員居住及作長期投資。ONE STANLEY客源多為企業家及名人富商。

項目客源分布方面，其中30%為本地客戶，當中有70%屬外區升級客，30%為山頂南區客；整體當中有70%來自內地，自用比例高達80%，投資比例則佔20%。

九龍城現樓文曜，位於香港著名的傳統名校網內，並且戶型方正實用，採用大房大廳布局，吸引不少對41名校區有興趣家庭客、投資客以及在附近地區工作的專業人士，如醫護人員、教職員和法律人員等垂青。

文曜30樓A室：

大角咀項目明上半年登場

集團來年另一個重點項目位於大角咀埃華街3號與市建局合作的中小型商住項目，預計將於上半年推出市場，主打迎合年輕家庭需要。

記者 羅其軍