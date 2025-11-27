寶馬臺銀主盤880萬拍出 高銀行估價近5%

整體樓市氣氛向好，業主信心普遍增強，議價空間收窄，吸引不少用家及投資者轉戰拍賣場「尋寶」。其中，寶馬臺一個銀主盤以880.8萬拍出，較銀行估價高出近5%。

昨日忠誠舉行拍賣會，即場拍出6項物業，包括3個銀主盤、1項法院令物業及2個業主盤。其中，最矚目為北角寶馬臺高層D座，面積728方呎，屬銀主盤，開拍價765萬，搶高115.8萬或15%之後，以880.8萬連一個車位拍出，成交價對比銀行估價約840萬，高出40.8萬或近5%，呎價約12099元。

曉門呎價4452元

元朗水蕉新村498號曉門131座低層，面積1222方呎，連880方呎花園及110方呎露台，銀主開價488.7萬拍賣，最終獲搶高至544萬拍出，呎價約4452元。

黃開基拍賣行昨亦舉行拍賣會，即場拍出1項物業，為旺角先達廣場2層S60舖，建築面積約176方呎，銀主開價50萬推拍，獲2組客搶高50萬至100萬拍出，建築呎價約5682元。