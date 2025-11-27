豪宅市場持續錄成交 雍雅山洋房6500萬沽 每呎成交價2.03萬

樓市持續向好之際，連帶豪宅市場亦有價有市。消息指，沙田雍雅山一幢雙號屋，面積3190方呎，新近以6500萬易手，呎價約20376元。

懿薈3058萬連車位易手

何文田懿薈低層B室，面積1755方呎，新近3058萬連車位易手，呎價約17425元；據了解，原業主早於2009年以2964萬購入，持貨16年轉手，帳面獲利約94萬或約3.2%。

中原分區營業經理胡志軒表示，黃竹坑深灣9號8座高層複式戶，面積1105方呎，屬3房2套間隔，連儲物室，可享海景，以2600萬易手，呎價23529元。據了解，新買家為換樓客，心儀單位海景及間隔，見少有放盤，加上對後市有信心，遂決定入市自用。

中原分行經理丘祥麟指，愉景灣11期海澄湖畔一段低座複式戶，面積1633方呎，屬4房間隔，可享中央公園園景，以1550萬成交，呎價9492元。據了解，新買家為本地客，認為樓市開始見底，故決定入市。