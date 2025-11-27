Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

豪宅市場持續錄成交 雍雅山洋房6500萬沽 每呎成交價2.03萬

樓市動向
更新時間：15:10 2025-11-27 HKT
發佈時間：15:10 2025-11-27 HKT

樓市持續向好之際，連帶豪宅市場亦有價有市。消息指，沙田雍雅山一幢雙號屋，面積3190方呎，新近以6500萬易手，呎價約20376元。

懿薈3058萬連車位易手

何文田懿薈低層B室，面積1755方呎，新近3058萬連車位易手，呎價約17425元；據了解，原業主早於2009年以2964萬購入，持貨16年轉手，帳面獲利約94萬或約3.2%。

中原分區營業經理胡志軒表示，黃竹坑深灣9號8座高層複式戶，面積1105方呎，屬3房2套間隔，連儲物室，可享海景，以2600萬易手，呎價23529元。據了解，新買家為換樓客，心儀單位海景及間隔，見少有放盤，加上對後市有信心，遂決定入市自用。

中原分行經理丘祥麟指，愉景灣11期海澄湖畔一段低座複式戶，面積1633方呎，屬4房間隔，可享中央公園園景，以1550萬成交，呎價9492元。據了解，新買家為本地客，認為樓市開始見底，故決定入市。

 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應
股市
19分鐘前
大埔宏福苑五級火．直播｜增至55人死 4座大致救熄3座火勢受控 李家超視察災場
突發
4小時前
大埔宏福苑五級火丨MAMA緊急改內容火焰舞台消失 傳周潤發楊紫瓊不出席 大會公開最新安排
01:51
大埔宏福苑五級火丨MAMA緊急改內容火焰舞台消失 傳周潤發楊紫瓊不出席 大會公開最新安排
影視圈
3小時前
宏福苑五級大火｜最後通話聽妻喊「好大煙 頂唔順」 丈夫盼妻子盡快獲救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
01:20
宏福苑五級大火｜最後通話聽妻喊「好大煙 頂唔順」 丈夫盼妻子盡快獲救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
社會
4小時前
大埔宏福苑五級火｜全城送暖人鏈運物資 網民：港人幾時都咁有愛｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜全城送暖人鏈運物資 網民：港人幾時都咁有愛｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
大埔宏福苑五級火｜李嘉誠基金會捐3000萬支援火災 周大福集團捐2000萬 小米及騰訊基金會各捐1000萬
大埔宏福苑五級火｜李嘉誠基金會捐3000萬支援火災 周大福集團捐2000萬 小米及騰訊基金會各捐1000萬
商業創科
2小時前
荃灣荃樂大廈單位拖板短路起火 近百人疏散
00:42
荃灣荃樂大廈單位拖板短路起火 近百人疏散
突發
6小時前
大埔宏福苑昨日發生五級大火，燃燒近一日後仍未完全救熄，已造成至少44人死亡、58人受傷。
02:15
大埔宏福苑五級火｜建造界指八座同維修易「火燒連環船」 學會斥發泡膠堵通風口「錯得離譜」
社會
6小時前
大埔宏福苑五級火丨特約演員林子幸被轟推銷保險「發死人財」 TVB發聲明割席強烈譴責 林子幸深夜道歉
大埔宏福苑五級火丨特約演員林子幸被轟推銷保險「發死人財」 TVB發聲明割席強烈譴責 林子幸深夜道歉
影視圈
5小時前
大埔宏福苑五級火｜居民確認曾發現工人吸煙 透露外牆護網打風過後曾大幅更換
大埔宏福苑五級火｜居民確認曾發現工人吸煙 透露外牆護網打風過後曾大幅更換
社會
7小時前