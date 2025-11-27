樓市喘定 全年「小反彈」2%至4% 永泰楊聰永：新盤內地買家比例增 勢成火車頭

在利好樓市氣氛帶動下，購買力持續釋放。永泰楊聰永表示，受惠經濟好轉及股市造好等，加上在減息下，料資金將流入「磚頭」市場，認為樓市已經喘定回升，今年全年樓價料升約2%至4%，當中內地買家已成為樓市新火車頭，是支持樓市發展的新引擎。展望明年樓價及租金雙軌向上，預料明年樓價有3%至5%升幅。

永泰執行董事兼銷售及市務總監楊聰永接受本報訪問時表示，近期股票市場造好，利息周期向下，加上租金持續攀升，收租回報率高，令資金重投「磚頭」市場機會大。

楊聰永指，目前樓市已經喘定，隨着新盤供應量及庫存量減少，樓市有條件向上走，預期今年樓價錄2%至4%升幅。展望明年樓價及租金雙軌向上，樓價升幅將跑贏租金升幅，最保守有3%至5%升幅，特別看好豪宅及細單位發展，並可跑贏大市。

近期整體樓市成交量節節向上，以目前去貨量計，全年新盤市場成交量或突破2萬宗，料創近年新高紀錄；事實上，新盤庫存量已連續3年下跌，預期今年年底可跌穿2萬伙水平。

永泰楊聰永表示，明年樓價升幅會高於租金升幅，最保守升約3%至5%。

自去年後受惠人才政策、大學經濟等帶動，今年第三季GDP按年增長3.8%，較上季3.1%明顯擴大，對樓市有明顯支持，重要的是，踏入減息周期，有利整體投資氣氛，無論對企業或個人均屬利好消息，均對樓市都有明顯幫助。

豪宅及細單位跑贏大市

年初政府放寬新資本投資者入境計劃（CIES）門檻，住宅物業投資成交價從5000萬下調至3000萬後，由於降低入場門檻後，吸引不少有錢一族移居香港，而今年以來逾3000萬成交個案逐步增加，料可以跑贏大市，尤其今季豪宅表現「有價有量」。

近年新盤買家當中不乏內地客源，楊聰永說，近2年樓市有一個明顯現象，新香港人由過去佔單位數的百分比，近年上升至約25%，去年起新盤比例更佔約30%，而且上述情況一直持續多個季度，相信新香港人或內地買家已成為樓市新火車頭，認為該批客源成支持樓市新引擎。

近年本港大學吸引全球學生來港就讀，不過學生宿舍供應長期不足，轉向私人住宅市場租樓，而且海內外人才持續湧港，亦推高租金走勢，並創逾10年新高，估算租金明年仍會持續向上，但升幅將不及樓價反彈。

回顧過去數年在樓價下行環境下，不少發展商處於捱打局面，部分更放緩可發展地皮或補地價步伐，不過近期在樓市氣氛持續向好之際，發展商亦隨即加快旗下項目動工步伐，8月動工量急增至2984伙，創19個月新高，可見發展商普遍看好後市發展。

楊聰永說，集團看好北都發展，強調北都發展十分宏大，涵蓋創科、高端產業、大學城、康樂生態等方面，將會是香港未來最中之重發展區，隨着租戶今年底落實進駐，成為高端人才集中地，對該區房屋需求增加；旗下上水古洞雲向位處東鐵線有利位置，疊加北都強大經濟引擎，雲向特別看高一線。

雲向部署明年首季推 共765伙 主打1及2房

北都是本港未來發展的新引擎，區內新盤亦陸續推出。楊聰永表示上水古洞雲向，部署最快明年首季推售；該盤早前已上載樓書，全盤合共提供765伙，主打1房及2房戶型。

楊聰永指出，雲向位處東鐵線有利位置，步行至上水站只約8分鐘，疊加北都強大經濟引擎，項目前景特別看高一線。他解釋，東鐵線比其他鐵路線看高一線，是唯一貫穿深圳(創科)及港島金鐘（金融）兩大經濟火車頭的中軸鐵路線。

而且連同興建中的北環線，預計在2034年落成，以及規劃中的新界東北線，打通整個北都，屆時北環線更可連接到河套港深創科園及皇崗口岸，令原有東鐵線的延伸更具價值。

楊聰永說，憑項目自身優勢，將會吸納各路客源，形容項目屬「世界盤」，除吸引本港客戶群外，而內地客及海外人士亦屬目標客戶群之一；定價方面參考沙田、大圍及火炭一帶鐵路沿線項目。

另外，集團夥拍萬科香港合作發展的沙田UNI Residence，迄今日累售120伙，套現6.36億，項目將於明年以現樓形或登場。項目鄰近大學，市場對學生宿舍及中小型單位需求甚殷，該盤將來入伙後直接受惠，勢吸納不少學生及家長客進駐。

上述2個盤均屬東鐵線項目，認為東鐵線是唯一貫串港島核心商業區及深圳創科搖籃，正正配合北創科、南金融的「雙重心布局」。

