Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

旺角珀軒旅館放售 意向價4500萬 每間房150萬

樓市動向
更新時間：10:59 2025-11-26 HKT
發佈時間：10:59 2025-11-26 HKT

住宿物業看高一線，旺角廣東道珀軒旅館放售，世邦魏理仕早前獲業主委任為獨家代理，物業擁有賓館牌照，設有30個房間，意向價4500萬。

30個房間最後招標

旺角廣東道950號東城大廈地下至3樓及7樓B，總批則面積約6600方呎，另加7樓B室約383方呎，共設30間持牌賓館房間，實用面積由97至240方呎不等，適合改裝學生或勞工宿舍。該物業於2009年加建升降機，項目亦鄰近朗豪坊，距離旺角站僅3分鐘步程。

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事黃懿誠表示，該物業配套成熟，可迅速投入市場以捕捉學生宿舍強勁需求。現在進行最後一輪招標，截標日期2025年12月5日（五），意向價4500萬，每單位房價約150萬。

他續說，該行最新成功協助業主，兩個月內售出三個物業，分別為：尖沙咀金巴利道80號的奇盛商業大廈，成交價1.18億；深水埗欽州街35號，成交價約1700萬；以及旺角通菜街59號成交價1450萬。

值得注意的是，這三個物業的成交價與原業主的買入價相較有一定的折扣，此類放盤非常受歡迎，買家特別對住宿物業看高一線，現時，壓軸出售的則是上述的旺角珀軒旅館。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
02:17
LIVE‧持續更新｜大埔宏福苑五級火 增至13人死亡多人受傷 李家超抵威院探望傷者
突發
1小時前
大埔宏福苑五級火｜周四及周五政府選舉論壇暫停 多個政黨煞停選舉工程 支持救援善後
大埔宏福苑五級火｜政府宣布周四及周五選舉論壇暫停 多個政黨煞停選舉工程 支持救援善後
政情
4小時前
大埔宏福苑五級火｜多幢樓宇被波及火柱摹天 居民有家歸不得：大廈維修變痛失家園
02:12
大埔宏福苑五級火｜多幢樓宇被波及火柱擎天 居民有家歸不得：大廈維修變痛失家園
突發
6小時前
大埔宏福苑五級火‧有片｜宏昌閣地下棚架先起火 僅10分鐘燒通天 途人大叫：點解無警鐘
01:41
大埔宏福苑五級火‧有片｜宏昌閣地下棚架先起火 僅10分鐘燒通天 途人大叫：點解無警鐘
突發
5小時前
網民拍攝到大批深圳消防在蓮塘口岸外集結，疑準備來港協助求火。FB@關你車事
大埔宏福苑五級火｜深圳消防5個中隊 蓮塘口岸候命來港支援
即時中國
3小時前
大埔宏福苑五級火｜至少一名消防員殉職 有穿「黃金戰衣」消防員全身熏黑送院
02:17
大埔宏福苑五級火｜至少一名消防員殉職 有穿「黃金戰衣」消防員全身熏黑送院
突發
7小時前
大埔宏福苑五級火｜現時交通受阻多條巴士需改道 港鐵：明早繁忙時段加密班次
突發
2小時前
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣居民現場目睹家園被燒傷心痛哭 有居民稱起火後火警鐘未有鳴響
02:12
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣居民現場目睹家園被燒傷心痛哭 有居民稱起火後火警鐘未有鳴響
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲 入職9年 救火期間一度失去聯絡
03:51
大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲 入職9年 救火期間一度失去聯絡
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火｜涉3.3億元大維修風波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投訴工人吸煙
01:41
大埔宏福苑五級火｜涉3.3億元大維修風波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投訴工人吸煙
社會
5小時前