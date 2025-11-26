旺角珀軒旅館放售 意向價4500萬 每間房150萬

住宿物業看高一線，旺角廣東道珀軒旅館放售，世邦魏理仕早前獲業主委任為獨家代理，物業擁有賓館牌照，設有30個房間，意向價4500萬。

30個房間最後招標

旺角廣東道950號東城大廈地下至3樓及7樓B，總批則面積約6600方呎，另加7樓B室約383方呎，共設30間持牌賓館房間，實用面積由97至240方呎不等，適合改裝學生或勞工宿舍。該物業於2009年加建升降機，項目亦鄰近朗豪坊，距離旺角站僅3分鐘步程。

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事黃懿誠表示，該物業配套成熟，可迅速投入市場以捕捉學生宿舍強勁需求。現在進行最後一輪招標，截標日期2025年12月5日（五），意向價4500萬，每單位房價約150萬。

他續說，該行最新成功協助業主，兩個月內售出三個物業，分別為：尖沙咀金巴利道80號的奇盛商業大廈，成交價1.18億；深水埗欽州街35號，成交價約1700萬；以及旺角通菜街59號成交價1450萬。

值得注意的是，這三個物業的成交價與原業主的買入價相較有一定的折扣，此類放盤非常受歡迎，買家特別對住宿物業看高一線，現時，壓軸出售的則是上述的旺角珀軒旅館。