新世界十八鄉項目98%意見支持 建1116伙住宅群城規：不會對周邊地區造成影響

城規會早前就《元朗分區計劃大綱圖》提出多項修訂，包括新世界十八鄉一幅鄉村式發展用地，改劃作住宅發展提供1116伙住宅；該會在申述期間收到57份申述，當中56份（逾98%）屬支持，1份反對申述，而規劃署拒絕接納反對申述，城規會將於周五（28日）舉行會議討論。

新世界持有的元朗十八鄉一幅鄉村式發展用地、毗鄰恆香製餅廠，2023年向城規會申請改劃作住宅發展，提供1116伙住宅，涉及可建總樓面約40.6萬方呎，上述申請今年初已獲該會批准。

總樓面涉逾40萬呎

項目地盤面積約6.77萬方呎，包括3.19萬方呎政府土地，住宅部分以地積比率不多於6倍發展，以興建2幢樓高29至35層（不包括1層地庫）的分層大廈，涉及可建總樓面約40.62萬方呎；另有1幢樓高2層（不包括1層地庫）的非住用樓宇，可建總樓面約2153方呎。

由財團持有的元朗鄰近瑧頤一幅「政府、機構或社區」地，早於16年前已規劃作建學校用途，惟一直未能成事，並用作臨時棕地用途，去年獲該會批准改劃住宅發展，建約943伙。

城規會在為期2個月展示期內，收到共57份有效申述，當中有56份表示支持和1份表示反對。規劃署不支持有關反對申述，並認為不應順應這份申述而修訂分區計劃大綱草圖。

該署指，上述項目旨在落實鄉郊及新市鎮規劃小組委員會、已同意第12A條申請所作決定，該批申請擬作私人住宅發展和私人住宅暨安老院舍發展，並須受到各自地積比率或總樓面、建築物高度限制。擬議發展與周邊環境並非不相協調，申請人亦已進行相關技術評估，證明擬議發展預計不會對周邊地區造成無法克服影響，而有關政府決策局/部門對各用地擬議發展不表反對或沒有負面意見。分區計劃大綱圖上各用地用途地帶和相關發展限制實屬恰當。