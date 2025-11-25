觀塘美康工業大廈全層呎價3000元放售

觀塘美康工業大廈全層放售，意向價約2160萬，預料回報高達4.4厘。

觀塘美康工業大廈全層放售，意向價約2160萬。

市值租金每呎11元

利嘉閣（工商舖）地產聯席董事尤明德表示，承業主委託獨家代理觀塘偉業街160號美康工業大廈低層全層放售，建築面積約7200方呎，意向售價約2160萬，每方呎叫價約3000元，以現狀及交吉出售，該單位市值租金每呎計11元，預料回報高達4.4厘。

尤氏表示，物業擁有300A三相電，加上一梯一伙，實用率高。美康工業大廈位置鄰近觀塘商貿區，毗鄰多幢大型商廈群，區內交通配套完善，前往全港各區皆方便。近年觀塘已轉型為核心商貿區，區內全層工廈單位罕有，上述單位對用家及投資者皆有吸引力。