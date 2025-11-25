Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

怡生工業中心單位意向價2353萬 平均呎價約3300元

樓市動向
更新時間：12:15 2025-11-25 HKT
發佈時間：12:15 2025-11-25 HKT

觀塘為傳統工業核心區，區內工廈怡生工業中心向來受捧。美聯工商客戶董事蔡瑞揚表示，怡生工業中心中層放售，建築面積約7130方呎，意向價約2353萬，平均呎價約3300元，單位四正企理，適合物流、倉儲及高端製造業務。

以「快吉」形式放售

該單位位處大廈中層，擁約12呎高樓底，現以「快吉」形式放售，已備簡單裝修，該廈可容納40呎貨櫃，配合大廈2部貨梯施，極具物流效率，物業管理費每呎約0.7元，費用亦相宜。

怡生工業中心坐落觀塘成業街頭段，毗鄰港鐵觀塘站，步行僅需數分鐘，周邊設有多條主要巴士及小巴路線，起動九龍計劃實行多時，政府積極推動工商業升級，工業單位受追捧，獲用家及投資者青睞。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

