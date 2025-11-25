金鐘力寶中心單位2595萬易手 投資者沽售 持貨26年升值56%

近期指標甲廈交投起動，有長線投資者沽貨鎖定利潤，金鐘力寶中心兩相連單位以2595萬易手，平均呎價1.25萬，原業主持貨26年，雖然於淡市沽售，仍然獲利逾1440萬，幅度約56%。

平均呎價1.25萬

金鐘力寶中心第2座29樓4及5室，分別為1076及1000方呎，各以1345萬及1250萬易手，平均呎價皆為1.25萬，兩個單位涉及資金合共2595萬，原業主為同一名長線投資者，於1999年6月以7850萬購入29樓全層，建築面積約14137方呎，平均呎價5553元，是次首度沽出該全層的其中兩個單位，帳面獲利約1442萬，物業升值約56%。

力寶中心今年以來交投活躍，包括2座13樓8室，建築面積約3960方呎，今年9月以4672.8萬易手，呎價1.18萬元。買家為老字號品牌活絡油創辦人黃道益兒子黃天賜等，物業以交吉出售。原業主為新加坡《海峽時報》，1996年7月3405.6萬購入，呎價約8600元，曾作為香港辦公室，該公司近年已遷往同區統一中心，因而沽貨，《海峽時報》持貨約29年，帳面獲利1267.2萬或37%。

業內人士表示，力寶中心是一眾甲廈當中最平，呎價1.2萬至1.3萬水平，重返2009年前水平，力寶質素不俗，坐擁靚大堂，惟單位多，業權分散，升市時是炒家天堂，跌市時起帶頭作用。

高峰時呎價見4.99萬

力寶中心於2019年高峰期，成交呎價高見4.99萬，第一座36樓1至02、06及08室，面積7775方呎，以3.88億易手，呎價高見49904元，成為該廈紀錄。

而該廈今年租賃活躍，至今暫錄近50宗租賃，平均呎租32至45元，以面積3000呎以下的單位主導，總數佔比率逾84%。