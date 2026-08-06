摩通戴蒙警告市場槓桿「相當高」 隱性借貸或加劇波動

摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）近日接受外媒訪問時警告，目前金融市場的槓桿率仍然很高，除了「保證金債務」已經達到歷史最高水平之外，還要注意隱性借貸可能會加劇市場動盪，因為「有很多保證金債務你都看不到，它不叫保證金債務，而是叫別的名字，這就是那種槓桿，有些是隱藏的，有些是公開的」。

「有人擾亂市場可能性更高」

戴蒙指出，市場上的槓桿不僅來自一般保證金交易，還包括一級經紀商融資、對沖基金、交易所交易基金（ETF）和美國國債基差交易（basis trade），因此整體市場的槓桿率「相當高」。

他表示，高槓桿會增加單一投資者或基金引發更大範圍市場波動的風險， 「在這種情況下，有人迅速擾亂市場並引發市場恐慌的可能性就更高」。

未達引發系統性金融危機水平

當被問及專注AI投資的對沖基金Situational Awareness最近因高槓桿押注科技股失利時，戴蒙指事件表明市場可以承受其失敗而不會造成更廣泛的混亂。他補充指，雖然槓桿處於高位，但不認為已達到引發系統性金融危機的水平，「我不會說這是系統性風險及造成災難，但它的確很高」。

戴蒙又將當今環境與2008年金融危機作對比，他認為槓桿本身不一定會造成系統性壓力。他表示，「最糟糕的情況莫過於在市場上出現實際損失，問題不在於槓桿，而在於抵押貸款將要造成的損失金額」。

他強調，各銀行將繼續根據不斷變化的市場狀況調整抵押品要求，「當市場波動加劇時，清算機構和銀行通常會要求增加抵押品」。此外，戴蒙再次警告可能出現引發通脹的壓力，並指政府赤字、基礎設施投資和全球重新軍備化是支撐長期利率上升的因素。

他又重申了今年早些時候的聲明，即如果投資者尋求持有長期債券獲得更高風險溢價，那麼這些因素「可能會成為派對上的臭鼬」，打亂市場的樂觀氣氛。

