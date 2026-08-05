內地傳對境外保單收益徵稅20% 滙控倫敦股價瀉7% 保誠曾挫12%

內媒《財新》報道，中國稅務機關已開始對境外保單收益徵收個人所得稅20%，堵塞長期存在的監管漏洞。消息觸發金融股大幅波動，滙控（005）倫敦股價一度急瀉7%，低見1474.8便士，折算約155.8港元，較港股低水近4%；渣打（2888）倫敦股價亦跌逾5%，保誠（2378）更一度大插12%。

保誠與友邦保險（1299）等金融服務公司，高度依賴內地訪客赴港購買保單，是次稅務行動對其業務影響備受關注。

CRS數據共享助稅務機關執法

報道引述稅務律師及保險業內人士消息指出，北京與杭州當局已開始執行相關措施，對香港保單的收益課徵20%稅率，包括股息派發及預繳保費所產生利息。

《財新》報道，共同申報準則（CRS）下的數據共享使本次徵稅行動有可能得以實施，該機制允許內地當局掌握海外保單細節，並預計執法力道將進一步加強。

富瑞：削弱香港保單吸引力 惟或減輕全面禁止疑慮

富瑞發表報告表示，報道引發保誠股份的「投資者恐慌」，此舉將削弱香港保險產品相較於內地產品的吸引力。然而，該行認為，這也可能減輕市場對北京最終可能全面禁止境外保險銷售的疑慮，「雖然此類徵稅極可能從現在起對銷售構成壓力，但或許降低了境外保單被徹底禁止的可能性。」

今年6月初，已有報道指出部分銀行暫停為內地客戶開立可用於海外投資的香港帳戶，當時曾導致相關金融機構股價大幅走低。是次稅務行動被視為內地進一步收緊跨境資金流動的延續。