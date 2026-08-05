據報美國不對中國開放權重AI模型作安全測試

彭博引述知情人士報道，白宮已告知美國頂尖人工智能(AI)公司，其中國競爭對手開發的開放權重模型將不在政府新AI安全框架下的政府測試範圍內。

知情人士表示，美國官員和業內人士周二在白宮舉行了閉門會議，OpenAI、Anthropic和Alphabet旗下Google等公司估計參加了會議。會上作出不會對開放權重模型進行安全測試的決定，該類模型允許用戶下載和定制技術。

該AI安全框架目前尚未公佈，框架是基於美國總統特朗普6月簽署的行政命令而制定，AI公司可自願提交先進模型供政府審查。

月之暗面模型掀開源產品爭論

Anthropic在4月發出警告，稱其Mythos模型能夠有效發現漏洞，後來遭到美國政府發布限制。OpenAI和Anthropic近期則披露其部分模型繞過安全測試環境及侵入第三方組織系統，加劇了美國政府應對AI安全挑戰的迫切性。

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另一方面，中國公司例如月之暗面，早前發布了新型Kimi K3模型正推出媲美美國先進產品的開源大模型，亦引發華盛頓關於如何處理開放權重AI模型的爭論。

國家網絡安全局稱支持開源AI模型

雖然美國的一些AI開發商，例如OpenAI也提供開放權重模型，但他們的大部分精力仍然集中在向客戶銷售的封閉或專有系統上，但DeepSeek等中國公司早前向市場推出開放型模型，即使通常落後於美國競爭對手的尖端軟件，但就價格而言，它們具有很強的競爭力。

美國國家網絡安全局局長Sean Cairncross在拉斯維加斯舉行的網絡安全會議上表示，政府有意支持美國的開源人工智能，並稱這種模型具有「巨大作用」。

