Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

知名蘋果記者料iPhone加價最多1560元 首款摺機售價至少1.56萬

商業創科
更新時間：14:22 2026-08-03 HKT
發佈時間：14:22 2026-08-03 HKT

知名蘋果記者古爾曼（Mark Gurman）發文表示，蘋果今年新款iPhone將會加價，漲幅介乎100美元至200美元（約780至1560港元）；同時，蘋果首款摺疊屏幕iPhone售價預期至少達2,000美元（約1.56萬港元），甚至更高價位。

記憶體晶片和主處理器短缺

被問到iPhone會否加價時，古爾曼直言加價已成定局，原因包括記憶體晶片和主處理器短缺問題，以及新款iPhone 18 Pro系列的新相機設計成本更高，而首款摺機的獨特結構設計亦帶來更高生產成本。他又指，近期iPad及Mac產品已經完成加價，許多型號產品上調介乎100美元至200美元，因此預期iPhone加幅亦將會是相若水平。

首款摺機定位高階產品

對於首款折疊屏幕iPhone，古爾曼更提醒起步價至少2,000美元，甚至可能更高。他指出，三星最新款折疊屏幕手機售價約1,900美元，而蘋果這款新手機將定位為更高階產品。

此外，他提到蘋果及時推出升級租賃計劃，有助減輕加價對消費者帶來的衝擊。
 

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
奇案解密︱山東四匪垂涎新娘美色 入室凌辱8小時下毒手滅門
奇案解密︱山東四匪垂涎新娘美色 入室凌辱8小時下毒手滅門
奇聞趣事
2026-08-02 07:00 HKT
謝賢離世｜甄珍親妹分享四哥頂級人品 曝光前姊夫抱家姐恩愛照 樣子跟謝霆鋒如倒模
01:01
謝賢離世｜甄珍親妹分享四哥頂級人品  曝光前姊夫抱家姐恩愛照  樣子跟謝霆鋒如倒模
影視圈
5小時前
停車場都塞車？被困太古城中心逾兩小時 車主怒斥過鐘照收錢唔合理
太古城中心停車場塞車 大量車主被困兩小時、過鐘照收錢 商場致歉：兩原因致出車緩慢
社會
4小時前
譚詠麟、曾志偉、陳百祥出席世紀婚宴  鍾鎮濤、苗僑偉超有型到賀  佘詩曼飲到面紅紅
譚詠麟、曾志偉、陳百祥出席世紀婚宴  鍾鎮濤、苗僑偉超有型到賀  佘詩曼飲到面紅紅
影視圈
20小時前
JUPAS放榜前夕 8分DSE生「爆冷」獲理大Offer 揭「神走位」升學路線：努力你都可以係大學生｜Juicy叮
JUPAS放榜前夕 8分DSE生「爆冷」獲理大Offer 揭「神走位」升學路線：努力你都可以係大學生｜Juicy叮
時事熱話
2026-08-02 13:12 HKT
日本象印教正確清洗保溫杯！4步防止滋生茶垢/黴菌 做錯隨時破壞瓶身 建議咁做除頑垢…
日本象印教正確清洗保溫杯！4步防止滋生茶垢/黴菌 做錯隨時破壞瓶身 建議咁做除頑垢…
飲食
2026-08-01 11:00 HKT
養兒防老已過時？ 70後人妻打破「死都唔入老人院」焦慮 提早規劃晚年生活 網民讚心態正確｜Juicy叮
養兒防老已過時？「 70後」人妻打破「死都唔入老人院」焦慮 提早規劃晚年生活 網民讚心態正確｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
03:21
星島申訴王 | 買牛油果切開變黑或不熟如同抽盲盒？ 專家拆解4大產地教保鮮儲存法
申訴熱話
7小時前
施南生追思會丨悼念冊曝光由年幼到晚年大量珍貴照 回顧傳奇一生 見證香港電影輝煌歲月
施南生追思會丨悼念冊曝光由年幼到晚年大量珍貴照 回顧傳奇一生 見證香港電影輝煌歲月
影視圈
16小時前
七月雨量創歷來第二高 河背水塘排洪有人闖壩底拍照 網民斥「為打卡命仔都唔要」
00:35
七月雨量創歷來第二高 河背水塘排洪有人闖壩底拍照 網民斥「為打卡命仔都唔要」
突發
6小時前