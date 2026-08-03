知名蘋果記者料iPhone加價最多1560元 首款摺機售價至少1.56萬

知名蘋果記者古爾曼（Mark Gurman）發文表示，蘋果今年新款iPhone將會加價，漲幅介乎100美元至200美元（約780至1560港元）；同時，蘋果首款摺疊屏幕iPhone售價預期至少達2,000美元（約1.56萬港元），甚至更高價位。

記憶體晶片和主處理器短缺

被問到iPhone會否加價時，古爾曼直言加價已成定局，原因包括記憶體晶片和主處理器短缺問題，以及新款iPhone 18 Pro系列的新相機設計成本更高，而首款摺機的獨特結構設計亦帶來更高生產成本。他又指，近期iPad及Mac產品已經完成加價，許多型號產品上調介乎100美元至200美元，因此預期iPhone加幅亦將會是相若水平。

首款摺機定位高階產品

對於首款折疊屏幕iPhone，古爾曼更提醒起步價至少2,000美元，甚至可能更高。他指出，三星最新款折疊屏幕手機售價約1,900美元，而蘋果這款新手機將定位為更高階產品。

此外，他提到蘋果及時推出升級租賃計劃，有助減輕加價對消費者帶來的衝擊。

