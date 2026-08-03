MPFGo稱強積金基金7月回報最高近15% 韓亞基金急插

強積金分析平台MPFGo今日發佈7月強積金研究報告，截至7月29日，東亞中國追蹤指數基金月內回報居首位，升幅為14.67%，相反海通韓國基金－T類別則錄得-34.26%；至於首十強基金平均回報為+13.18%，十大跌幅基金平均回報則為-20.24%，反映不同市場及地區基金表現分化。

十大升幅基金與中港股票相關

報告指出，本月十大升幅基金全數與香港或中國股票市場相關，並全部錄得雙位數升幅，除了東亞中國追蹤指數基金之外，恒生中國企業指數基金以+14.38%居次；宏利MPF恒指ESG基金及我的香港追蹤指數基金均錄得+12.88%，恒指基金及景順恒指基金－單位類別A均錄得+12.87%。

值得留意的是，東亞中國追蹤指數基金及恒生中國企業指數基金的年初至今回報仍分別為-2.08%及-2.05%；其餘入榜基金的年初至今回報大致介乎-0.06%至+2.21%，反映7月升幅有相當部分屬於此前調整後的反彈與修復。

強積金基金表現

短期排名與長期表現完全不同

跌幅榜則集中於韓國、亞洲及區域型股票基金。除了海通韓國基金－T類別之外，海通亞太基金－T類別下跌27.41%，多隻東亞亞洲股票基金的跌幅介乎22.03%至22.55%，海通環球分散基金－T類別亦下跌19.55%。

不過，海通韓國基金－T類別截至7月29日的年初至今回報仍達+38.98%，海通亞太基金－T類別的年初至今回報亦有+34.60%；東亞三隻亞洲股票基金的年初至今回報仍介乎+17.92%至+19.07%，反映短期排名與較長期表現可以呈現完全不同的圖像。

報告提到，月度排行榜主要反映短期市場方向、資產類別表現及波動，不等同基金的長期管理能力。成員在檢視強積金時，宜同時考慮1至3年或更長時段的回報、波動、收費、地區及行業集中度，以及整體資產配置是否符合個人退休目標。

有關報告涵蓋全港11間非僱主專屬強積金計劃受託人旗下448項基金份額記錄。剔除貨幣市場基金及保證基金，並合併同一策略的重複份額類別後，共300隻基金納入月績排名。MPFGo透過人工智能分析強積金公開數據，從市場、資產類別及風險角度提供資訊。