國債期貨落地 梁鳳儀：內地與港證監深化合作里程碑

5年期人民幣國債期貨於港交所（388）正式上市，證監會行政總裁梁鳳儀出席儀式時表示，香港是全球唯一可同步買賣在岸、離岸國債期貨的市場，現時海外機構持有內地人民幣債券總額達3.2萬億元，今次離岸國債期貨面世，為持有人民幣債券的環球投資者提供關鍵利率對沖工具，完善離岸人民幣風險管理生態。梁鳳儀又提到，今次國債期貨落地，亦是內地與香港證監會深化戰略合作的重要里程碑，中證監主席吳清現場亦正式公布十項協同新政，雙方已確立戰略夥伴關係。

​梁鳳儀表示，十項舉措覆蓋融資、產品、機構、人才、監管、全球治理六大範疇，其中包括首重雙向融資通道打通，既支持合資格內地企業來港上市，亦容許優質港股回內地掛牌，同時開放港企赴內地發債，活用兩地市場資源服務新質生產力。

她表示，產品創新是核心重點，目前兩地指數公司已展開深度合作，共同研發以中國資產及外地資產為標的跨市場指數，藉此推出更多不同類型的ETF產品；同時持續深化期貨市場合作，研究推出更多港幣計價人民幣結算衍生品，豐富離岸人民幣產品矩陣。

兩地放寬金融生態互通門檻

​梁鳳儀稱，兩地亦會放寬金融生態互通門檻，現時以人民幣交稅及交易費用的結算流程已基本理順，產品推進亦獲市場強烈支持，首批已吸引約13間做市商參與；未來將持續支持內地證券、基金機構以香港為橋頭堡出海布局，打造一流投行，並簡化香港金融從業人員內地執業資格申請流程，拓寬兩地金融人才雙向流動。

​她又表示，新政亦加入綠色金融部署，推動兩地上市公司開展氣候轉型資訊披露試點，同步強化跨境監管協作。在推進創新過程中，兩地監管層會嚴格評估風控情況與系統對接，完善風險監測與資訊共享機制，聯手防範跨境資本市場系統性風險。

此外，​梁鳳儀指監管層亦會攜手參與全球及區域金融治理，圍繞AI、區塊鏈等新業態互換監管經驗，推動國際金融規則銜接互認，提升中國資本市場全球話語權。

