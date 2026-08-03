滙豐、中銀及渣打完成首批5年期中國國債期貨交易

滙豐宣佈，今天率先協助客戶完成香港首批5年期國債期貨交易，積極支持市場創新發展。該行表示，成功為多名客戶完成交易，並協助部分客戶參與流動性提供商及活躍交易者計劃，包括交通銀行（香港）、馬來亞銀行，以及中信銀行（國際）。

滙豐：有助建立定價參考

該行提到，港交所推出中國國債期貨，為離岸投資者提供透明、在交易所買賣的利率風險管理工具，產品是離岸市場唯一的國債期貨合約，有效回應境外投資者日益增長的需求，幫助他們更精準地為人民幣計價債券持倉進行利率對沖。

滙豐亞太區外匯固收交易部主管兼香港資本市場及證券服務部主管黃子卓表示，滙豐於國債期貨推出首日率先完成交易，有助帶動初期成交和建立定價參考，長遠推動更多投資者參與國債期貨合約。此外，滙豐委託進行的最新調查顯示，近三分之一的機構投資者視中國國債為最具機遇的人民幣資產類別。

中銀香港：與「互換通」形成互補

另一方面，中銀香港宣佈，支持港交所推出離岸市場首個中國國債期貨合約，同時作為港交所的指定流動性提供者，積極為投資者提供國債期貨合約雙邊報價，並在首日順利完成多筆交易，覆蓋全部合約月份。中銀香港全球市場交易主管兼副總經理張承棟表示，債券通北向通自2017年推出以來，境外機構持有境內銀行間債券規模增長逾四倍，至今年6月的3.2萬億元人民幣，互換通月均清算量持續攀升，市場基礎日益完善，為國債期貨推出奠定了扎實基礎。港交所國債期貨作為內地與香港深化金融市場合作的重要措施之一，為境外投資者提供了繼「互換通」後、又一高效離岸市場風險管理工具，進一步提升人民幣債券的全球配置吸引力。」

張承棟續指，國債期貨作為標準化場內久期風險管理工具，與作為場外工具的「互換通」形成互補；加上5年期的期限有助境外投資者精準管理中期人民幣債券的利率風險，令風險管理體系更為完整。同時，國債期貨的推出，標誌著香港在建設固定收益及貨幣產品的生態圈上取得關鍵進展，有助進一步完善離岸人民幣在市場利率曲線及風險管理工具。

渣打：國際投資者配置需求日增

此外，渣打銀行表示，港交所今日正式推出5年期中國國債期貨，該行擔任指定一級流動性提供行（Liquidity Provider），參與產品上市後的做市、雙向報價工作及提供流動性支持，並已成功為多間外資機構客戶完成首批5年期國債期貨交易。

渣打香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀今早出席中國國債期貨啟動儀式後表示，是次啟動除了提供更高效及透明的風險管理工具，完善國際投資者對沖利率風險的重要環節，同時標誌中國國債市場進一步有序開放，為持續提升外資參與奠下更穩健的基礎，預期市場對國債期貨的需求強勁，並有利人民幣國際化整體發展。

該行指出，渣打的外資機構客戶近年對國債期貨產品的興趣明顯上升，反映國際投資者對中國債市的配置需求及投資意欲日益增加。此次在香港推出全球首個以中國國債為標的的離岸交易所買賣利率期貨產品，將有助進一步豐富離岸人民幣利率產品生態圈，並鞏固香港作為離岸人民幣業務樞紐及國際風險管理中心的獨特角色。

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