5年期中國國債期貨正式上市 港交所料吸引長期資金配置 形容具「天時地利人和」

香港市場的5年期中國國債期貨今日正式上市，港交所（388）固定收益及貨幣產品發展部高級副總裁周兆平接受訪問時表示，中國國債深受國際市場歡迎，5年期合約能兼顧境內外市場的現實需求，是合適的起步選擇，相信該隻國債期貨推出後，將有助吸引長期資金配置中國債券資產。

滿足國際投資者需求

港交所固定收益及貨幣產品發展部主管范文超補充，5年期國債期貨有助鞏固香港作為全球最大離岸人民幣債券市場的地位，為投資者提供重要的風險管理工具。他續指，目前全球國債市場大多處於熊市，中國國債則屬例外，新產品能滿足國際投資者分散風險、投資多元化的需求。他形容，現時推出產品是「天時地利人和」，既印證人民幣國際化大勢，亦是香港建立離岸人民幣中心的重要里程碑。

每張合約金額為50萬人幣

該隻產品亦是目前離岸市場唯一的中國國債期貨合約產品，其中每張合約金額為50萬元（人民幣，下同），採用現金結算，每張交易費為5元。周兆平介紹，推出日至明年7月30日期間，所有市場參與者交易費可享五折優惠，即每張2.5元，未來將視市場流動性和參與程度相應調整激勵機制和市場優惠。

同時，交易所層面將按合約價值的1.2%（每張約6,000元），向市場參與者收取保證金，而投資者初始保證金約為1.6%（每張7,980元），維持保證金為6,384元，而期貨商亦可能向客戶還收取額外保證金。

持倉限額方面，周兆平說，任何投資者淨持倉不可超過2.2萬張，對應名義本金約110億元。他透露，港交所已委任13間流動性提供商，包括5間銀行和8間券商。

不對任何國家投資者作限制

投資者參與資格方面，周兆平表示，港交所不對美國或任何國家投資者作出限制，只要符合當地監管要求的合格機構均可參與。期貨經紀商則須同時滿足兩個條件，持有香港期貨交易牌照（二號牌），以及支持公眾假期交易。據了解，目前約有93間合資格期貨經紀商可提供服務。他透露，前期市場摸底反饋顯示，各大市場參與者對首日交易積極性很高。

對於率先推出5年期合約，周兆平解釋，5年期是中國國債市場中最常見的年限，亦是收益率曲線的重要期限之一。同時，離岸人民幣債券市場中，點心債的平均剩餘期限亦大約為5年，因此5年期合約能兼顧境內外市場的現實需求，是合適的起步選擇。他補充，港交所將積極與監管部門及市場溝通，未來會推出其他年期的國債期貨。