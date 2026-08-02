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特朗普旗下Truth Social推「搶先看」服務 收費每月10萬美元 再惹利益衝突質疑

商業創科
更新時間：10:16 2026-08-02 HKT
發佈時間：10:16 2026-08-02 HKT

美國總統特朗普旗下社交媒體公司Truth Social於8月1日推出了一項新的付費數據服務，讓用戶可更快地訪問來自特朗普和其他高知名度使用者帳戶在Truth Social上發布的帖子。據外媒引述消息報道，新推出的服務名為「Truth API」，收費高達每月10萬美元，目標客戶主要是高頻交易公司。

經常在此發布重要政策

綜合媒體報道，特朗普的@realDonaldTrump帳號是Truth Social上迄今為止最大帳號；截至周六，該帳號擁有1,300萬粉絲。

值得留意的是，由於特朗普經常通過Truth Social發佈涉及關税、戰爭、央行領導層及其他重大政策消息，這些內容往往會迅速引發股票、債券、匯率和大宗商品價格波動。

促證交會調查是否違反法律

加州民主黨參議員Adam Schiff和馬薩諸塞州民主黨參議員Elizabeth Warren早前亦對這項新服務發起抨擊，並於周三敦促美國證券交易委員會調查該公司是否違反了法律。

他們在一封寫予美國證交會主席Paul Atkins的信中指出，「這似乎是對總統職權的肆意濫用，以謀取個人利益，損害了普通投資者和我們市場的誠信，同時讓華爾街和其他富有的內部人士獲利」。
 

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