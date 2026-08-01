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Google Earth AI圖像生成功能推出一日即撤回 以建立更嚴格防護措施

商業創科
更新時間：14:25 2026-08-01 HKT
發佈時間：14:25 2026-08-01 HKT

Alphabet旗下的Google周五宣佈，將回撤Google Earth的新AI圖像生成功能，原因是部分人利用該功能製作經過修改的衛星影像，或違反了公司的政策。

據彭博報道，這項工具於周四推出，允許用戶透過文字提示生成逼真的空拍場景。近期有市場觀察人士擔心，這些偽造影像可能會被誤認為真實照片。

Google在社交平台X的貼文中表示，正在回撤該功能以建立更嚴格的防護措施，並強調沒有任何AI生成影像出現在Google Earth主平台上。

分析恐不法分子偽造場景

荷蘭情報研究員Henk van Ess周四指不法分子可能濫用此功能，他在一篇題為《如何在伊朗建造核電廠》的博客文章中警告，越來越逼真的 AI 生成景觀可能會讓記者、調查員和事實查核人員的工作更加困難，因為真實影像與偽造場景的界線變得模糊。

Google近年來已投入數十億美元發展人工智能，同時該公司也將生成式 AI 融入旗下產品，包括搜尋、Workspace、地圖和 Google Earth，以追趕競爭對手，並向投資者展示其 AI 投資能轉化為新收入和更強的用戶參與度。
 

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