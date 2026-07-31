Tesla據報擬剝離中國業務為與SpaceX合併鋪路 馬斯克及中國部門雙雙否認

據《華爾街日報》引述消息報道，馬斯克（Elon Musk）旗下Tesla（TSLA）部分高層已被告知要為剝離中國業務做好準備，以備將來可能與SpaceX合併。不過，Tesla中國部門今日已指報道為不實信息，馬斯克本人亦在社交平台X上表示消息為「假新聞」。

報道指已討論分拆各種選項

有報道指由於SpaceX是美國的重要國防承包商，且在NASA的載人登月計畫中負責關鍵任務，因此在推進任何形式的合併前必須先剝離Tesla的中國業務。Tesla位於上海的超級工廠的產量佔公司全球總產量逾半，戰略地位相當關鍵。

報道亦指出，Tesla顧問已討論過分拆的各種選項，包括分割出售、出售或關閉等措施。另外知情人士透露，高層亦討論過成立獨立的銷售實體，負責處理Tesla上海工廠出口業務。

對合併可能性持開放態度

此前，馬斯克對Tesla與SpaceX合併的可能性持開放態度，並指兩家公司業務日益重疊。SpaceX總裁兼營運總監Gwynne Shotwell在6月表示，合併公司或能簡化馬斯克管理旗下事業，「可能會讓他的生活輕鬆一些」。

不過，摩根大通分析師則指出，由於SpaceX與美國政府之間的密切關係所衍生的國安疑慮，可能成為一大障礙，兩家公司尤其在中國取得監管批准方面仍面臨「實際瓶頸」。

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