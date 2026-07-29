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數碼港啟動「全民AI」普惠計劃 為社會各階層提供支援

商業創科
更新時間：21:38 2026-07-29 HKT
發佈時間：21:38 2026-07-29 HKT

數碼港今（29日）舉行「全民AI」普惠計劃啟動禮，創新科技及工業局局長孫東指出，AI已成為提升核心競爭力的關鍵要素，除推動技術創新、增加應用場景及發展算力設施外，提升普羅大眾對AI的認知和了解亦非常重要。

孫東強調，數碼港作為「全民AI」普惠計劃的承辦單位，從「基礎普及」角度重點支援學生、家長、長者及弱勢社群，培育AI素養，推動負責任使用AI文化，落實數碼共融，讓全港市民享受AI時代的紅利。

數碼港主席陳細明則表示，數碼港匯聚超過2300家科技企業，當中超過500家專注於AI和大數據。計劃將通過普及AI體驗及推廣負責任應用、提升AI素養以守護數碼安全、培育人才與推動創新落地三大方向，聯同數碼港企業、社福機構及大專院校，將AI轉化為市民可親身體驗的現實應用。

推分層人才培育計劃

數碼港將透過不同行動規劃，推動 AI 普及和使用，包括透過舉辦AI嘉年華及互動體驗活動，聯同合作夥伴、非牟利機構、社會企業走進社區，為基層、婦女、少數族裔、殘疾人士及長者提供度身訂造的工作坊。數碼港亦會與學校及教育團體合作，將AI教學融入課堂及課外活動，並為特殊教育需要（SEN）學生探索AI輔助工具的應用方案。

數碼港同時聯同教育機構、社福組織及業界夥伴推出系統性AI素養培訓及輔導計劃，涵蓋AI基礎原理、實際應用、社會影響與倫理議題，強化資訊安全及辨識真偽能力。人才培育方面，數碼港學院將推行分層人才培育計劃，學生可參與AI增能課程及競賽，教師獲專業培訓提升AI教學水平，並舉辦考察團促進跨界交流與協作。

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