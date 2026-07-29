ASMPT稱增長重心轉向AI晶片 SOP及ADC已成主流 未現產能過剩跡象

半導體設備龍頭ASMPT（522）行政總裁黃梓达表示，傳統封裝市場增長平穩，近年增長重心已明顯轉向AI相關晶片，數據中心算力需求激增，帶動晶片架構出現根本性轉變，多顆CPU、GPU及AI訓練晶片整合的需求大增，系統級封裝（SOP）及先進封裝（ADC）已成為主流路線，加上電源管理晶片與數據傳輸晶片的需求爆發，廣泛應用於各類運算場景，催生全新製造設備需求。

行業周期機制依然存在

對於行業周期，黃梓达分析，傳統半導體產業約數年為一周期，自2021年經歷超級周期後持續下行，直到去年底至今年初才逐步回暖。他解釋，晶片廠增購設備擴產後需要時間消化產能，待利用率飽和後才會再添置新機器，形成供需交替循環，此規律並未因AI浪潮而改變。

對於市場關注內地大舉投資AI算力基建會否改變周期格局，黃梓达承認內地持續投入高效能運算及AI基礎設施，確實帶動了設備需求，但行業的周期機制依然存在。

作為集團最大的單一市場，內地長遠仍會持續帶動需求，目前並未出現產能過剩或飽和跡象。集團將參考韓國同業維持穩定資本開支的策略，持續投入以把握長線結構性機遇，同時密切觀察內地產能消化速度。不過，他也提醒市場競爭正在升溫，內地廠商正自主研發紫外線（UV）相關設備，形成直接競爭，隨着本土供應鏈逐步完善，技術替代壓力已開始浮現。

黃梓达8月退任行政總裁

黃梓达將於今年8月11日起退任集團行政總裁，同日起，Bassel Haddad將獲委任為集團行政總裁及執行董事。面對管理層更替後的策略方向，黃梓达表示，董事會維持現有「核心業務優先投放資源」的方針，同時鼓勵團隊開發新技術場景，透過搭配不同AI工具彌補各自性能短板，緊貼客戶技術迭代節奏。

純利升1.7倍 中期息0.97元

業績與市場表現方面，受AI帶動銷售及訂單強勁增長，ASMPT中期純利按年大升1.7倍至5.89億元，銷售收入89億元，按年增長42%，並派中期息0.97元。單計第二季，集團純利3.35億元，按年升1.55倍；經調整盈利6.38億元，按年飆2.5倍；銷售收入49.4億元，按年增長52%。

集團預期，第三季銷售收入將介乎6.3億至6.9億美元，高於市場預期的5.96億美元，以中位數計按年增長46%，按季增長近5%。不過，雖然業績亮麗且展望優於預期，ASMPT公布業績後股價顯著受壓，今日（29日）一度低見126元，跌幅超過8%，其後跌幅收窄，暫報133.8元，跌約4%。

