SK海力士營運利潤升557% 與10客戶簽長期協議 仍不及市場預期
更新時間：10:35 2026-07-29 HKT
發佈時間：10:35 2026-07-29 HKT
發佈時間：10:35 2026-07-29 HKT
SK海力士（韓：000660）今日（29日）公佈第二季業績，營運利潤錄60.5萬億韓元，按年升557%；收入錄79.3萬億韓元，按年升257%，兩項指標均刷新季度紀錄，惟兩者仍不及預期，令市場進一步憂慮推動半導體行業繁榮的AI熱潮可能正在降溫。受消息影響，該股今早先升後跌，而且極度波動，一度升逾4%，最低亦曾跌11%；暫報1,426,000韓元，跌約8%。
受惠一次性收益 淨利潤飆升
SK海力士表示，受惠於AI基建投資帶動需求持續增長，推動AI伺服器產品價格上漲，並已與約10家客戶簽訂長期協議。
期內，得益於一次性投資收益，公司淨利潤飆升1242%至93.9萬億韓元，增幅超過市場預期。公司第二季因部分出售鎧俠（Kioxia）股權確認非經營收益62.2萬億韓元，稅前利潤達到122.7萬億韓元，令淨利潤按年大幅增長。
此外，SK海力士今季現金及現金等價物達到88萬億韓元 ，公司計劃將此提升至逾100萬億韓元；不過，公司同時計劃將今年資本開支提高至約40萬億至50萬億韓元區間上沿。
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