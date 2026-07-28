佐丹奴CHIIKAWA聯乘首周銷售110萬 第二波新品月底登場

佐丹奴國際（709）公布，7月13日在港推出的CHIIKAWA聯乘系列，首周錄得110萬元銷售淨額，佔同期香港整體銷售淨額近四分之一，成為集團近年銷售表現最佳的聯乘系列之一。

集團表示，系列推出後多款產品迅速售出，反映年輕消費者及家庭客群需求理想。佐丹奴亦在多間分店加入CHIIKAWA主題佈置，吸引顧客到店打卡及選購。

月底推出第二波新品

配合CHIIKAWA電影8月在港上映，以及尖沙咀舉行的CHIIKAWA ARTIVERSE展覽，佐丹奴將於7月底推出第二波限時聯乘系列，並於指定門店及網店發售。

佐丹奴行政總裁Colin Currie表示，集團未來將繼續物色合作機會，豐富產品選擇。

是次聯乘系列除香港外，亦於中國內地、加拿大、新加坡、馬來西亞、泰國、越南、菲律賓、台灣、柬埔寨及海灣阿拉伯國家合作委員會地區發售。

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