中電與清華大學完成首屆暑期實習計劃 蔣東強：為國家能源人才儲備長遠投入

中電控股（002）表示，與清華大學合作舉辦的首屆暑期實習計劃，9位來自清華大學電機系本科生完成為期四周的實習，透過參與能源轉型、電力系統發展及創新科技應用等專題研究，深入了解能源行業的發展與挑戰。

實習為期四周 已舉行結業禮

首屆暑期實習計劃於上周五（24日）舉行結業禮，出席嘉賓包括中聯辦社會發展部副部長葉水球、香港清華同學會秘書長范佳，以及多位中電管理層，包括中電控股首席執行官蔣東強及中華電力主席阮蘇少湄。學生代表於儀式上分享實習體會，表示計劃讓他們有機會將課堂知識與實際工作結合，並加深對能源行業及可持續發展的認識。

蔣東強表示，能源行業正處於深刻變革之中，業界需要培育更多具備專業知識、創新思維、前瞻視野及解難能力的人才。他稱，中電與清華大學合作的暑期實習計劃，結合企業實踐與學術培育優勢，讓同學在真實場景中學習和成長，也為國家未來能源人才儲備長遠投入。

阮蘇少湄寄語保持好奇心

阮蘇少湄指出，希望今次實習能讓同學看到香港作為國際城市的活力和獨特角色，也成為他們與香港、與中電保持長遠聯繫的起點。她亦寄語同學要保持好奇心、開放的心態和服務社會的初心，日後在不同崗位發揮所長，為社會創造價值。

實地考察營運設施 研究能源產業課題

實習期間，學生實地考察中電業務營運設施，亦參與不同與能源產業發展相關的研究課題，包括電壓驟降的影響和緩解措施評估、離島備用電源供應設計、利用數據分析提升電動車充電設施使用率、探索機械人在電力系統的應用，以及中國可再生能源電力交易機制研究等。中電指，學生在實習過程中，認識能源行業的發展趨勢和機遇，並了解在香港這個高度密集的國際都會，維持安全、可靠及可持續電力供應所面對的挑戰。

清華大學實習生王奕茗表示，在實習中首次比較完整地瞭解一度電從生產到最終送到用戶手中的全過程，也讓其明白，能源行業不僅是技術問題，更是一項複雜的系統工程，需要不同專業、不同部門共同協作，才能最終實現安全、可靠、可持續的電力供應。

中電與清華大學早於2009年合作設立「清華之友—中電控股教育基金」，支持清華大學電機系的教學及科研發展，至今已資助約500名本科生及研究生。去年雙方簽署戰略合作協議，中電成為清華大學在香港首個「本科生實踐教學基地」，每年安排本科生來港實習，正式落實教學與實踐合作，為國家低碳轉型培育具備創新能力和實踐經驗的能源專才。