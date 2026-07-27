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滙豐新加坡建全球人工智能中心 擬招聘逾100名AI專家

商業創科
更新時間：21:01 2026-07-27 HKT
發佈時間：21:01 2026-07-27 HKT

滙控（005）公布，將在新加坡招聘超過100多名人工智能（AI）專家，並在今年下半年於新加坡成立新的人工智能中心，以開發可跨越全球網絡擴展的人工智慧能力。滙控發言人表示，計劃增聘100名客戶經理，以提振財富管理業務。

初期專注於個性化客戶財富管理對話

滙控指，人工智能中心將在自然語言處理、數據科學、人工智能治理和以人為本的設計等領域招募人才，初期專注於個性化客戶財富管理對話、引入代理式財資解決方案，以及擴展支持人工智能的數字支付。

滙控行政總裁艾橋智表示，新加坡的人工智能中心將推動該行的全球人工智能願景，賦能同事運用人工智能，為每位客戶創造個人化體驗，並能安全、即時且大規模地交付，同時保持人類的判斷、決策與責任感作為核心。

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