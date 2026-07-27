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金管局發表量子準備度白皮書及指數 三成銀行未展開過渡工作

商業創科
更新時間：20:27 2026-07-27 HKT
發佈時間：20:27 2026-07-27 HKT

金管局發布《香港銀行業量子準備度白皮書》，並首度公布量子準備度指數及相關支援業界措施。量子準備度指數以10分為滿分，首個評分為2.3分，反映銀行業在量子技術的部署處於初步階段，現正為未來量子時代建立基礎。

首個量子準備度指數評分僅2.3/10

金管局指出，過渡至後量子密碼學（PQC）期間，銀行亦應持續加強現時的網絡防衛韌性，提升科技成熟度及創新能力。調查顯示，約68%受訪銀行已具備相關認知，或已進展至規劃或試行階段，但仍有32%的受訪銀行尚未展開相關過渡工作。銀行業在過渡至PQC方面的準備程度不一，約半數受訪銀行尚未正式制訂後量子規劃。

金管局表示，《白皮書》及量子準備度指數是落實金管局金融科技推廣藍圖的重要一環，旨在加深銀行業對量子計算的認識，並協助業界為相關的網絡風險早作規劃。

調查亦反映，部分銀行已就量子技術帶來的機遇和影響展開籌備，但實際應用暫時較少。約半數受訪銀行表示，董事會層面曾討論量子計算的應用。另外，約三分之一受訪銀行已開始探索或試行量子技術相關的應用。

聯同科大開發PQC工具

為支援銀行業順利過渡至PQC，金管局將透過實務指引、技能培訓及業界交流，務求支持銀行業界在2030年前為量子時代做好全面準備。相關措施包括，與香港科技大學工商管理學院及業界共同開發一套PQC工具，讓銀行能分辨過渡規劃的優先次序，並提升密碼敏捷性；舉辦一系列工作坊，協助銀行建立相關能力、提早為PQC部署，及負責任地探索量子技術未來的潛在應用。

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