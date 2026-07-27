中環證券行26歲職員疑挪用公款炒輸1.5億 據報押注兩倍槓桿海力士ETF

早前警方接獲中環德輔道中19號環球大廈一證券公司的女董事報案，指一名男職員疑「穿櫃桶底」，在未獲授權下擅自取用公司的戶口作投資，導致損失高達1.5億元，引來各界熱議，並關注押注了甚麼投資。據內媒《騰訊新聞》指出，26歲涉案交易員未經許可挪用公司5,000萬港元為保證金，通過有關機構進行融資，並買入南方東英兩倍做多海力士ETF（7709）。

巨虧或因雙重槓桿疊加

報道引述金融人士分析指出，該交易員挪用的5,000萬本金之所以演變為1.5億元巨額虧損，是因為保證金融資（Margin）與兩倍做多ETF的雙重槓桿疊加所致，並可能於7月該EFT暴跌之前重倉。

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根據公開數據顯示，南方東英兩倍做多海力士ETF受存儲概念推動，價格於今年6月底曾飆升至每股193.65元歷史高位，但隨後半導體板塊急劇回調，截至事發前的7月20日，南方東英兩倍做多海力士ETF已暴跌至 52.58元，跌幅超過72%。

該交易員目前已被警方以涉嫌「盜竊」拘捕，但有指倉位尚未平倉，因此最終損失仍可能隨價格波動。

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