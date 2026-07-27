Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中環證券行26歲職員疑挪用公款炒輸1.5億 據報押注兩倍槓桿海力士ETF

商業創科
更新時間：15:15 2026-07-27 HKT
發佈時間：15:15 2026-07-27 HKT

早前警方接獲中環德輔道中19號環球大廈一證券公司的女董事報案，指一名男職員疑「穿櫃桶底」，在未獲授權下擅自取用公司的戶口作投資，導致損失高達1.5億元，引來各界熱議，並關注押注了甚麼投資。據內媒《騰訊新聞》指出，26歲涉案交易員未經許可挪用公司5,000萬港元為保證金，通過有關機構進行融資，並買入南方東英兩倍做多海力士ETF（7709）。

巨虧或因雙重槓桿疊加

報道引述金融人士分析指出，該交易員挪用的5,000萬本金之所以演變為1.5億元巨額虧損，是因為保證金融資（Margin）與兩倍做多ETF的雙重槓桿疊加所致，並可能於7月該EFT暴跌之前重倉。

相關文章：SK海力士周三放榜 第二季營業利潤料達64萬億韓元 有望創歷史新高

根據公開數據顯示，南方東英兩倍做多海力士ETF受存儲概念推動，價格於今年6月底曾飆升至每股193.65元歷史高位，但隨後半導體板塊急劇回調，截至事發前的7月20日，南方東英兩倍做多海力士ETF已暴跌至 52.58元，跌幅超過72%。

該交易員目前已被警方以涉嫌「盜竊」拘捕，但有指倉位尚未平倉，因此最終損失仍可能隨價格波動。

相關文章：中環證券行職員疑擅用公款投資輸1.5億 消息指涉「致富管理服務」 與致富證券無關

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
胡志偉抵英獲准「入境保釋」逗留7日 本周三或被遞解出境 否認尋求政治庇護
01:00
胡志偉抵英獲准「入境保釋」逗留7日 本周三或被遞解出境 否認尋求政治庇護
政情
8小時前
毛舜筠談舊愛張國榮揭分手原因：佢好鍾意我 哥哥曾感嘆走入婚姻或可改變一生
毛舜筠談舊愛張國榮揭分手原因：佢好鍾意我 哥哥曾感嘆走入婚姻或可改變一生
影視圈
7小時前
颱風「白海豚」最快周二生成 氣象迷指「又強又大」或撲日本
00:50
颱風「白海豚」最快周二生成 氣象迷指「又強又大」或撲日本
即時國際
19小時前
理大聚焦前沿人工智能技術 率14初創參展LEAP East 2026 拓中東機遇
教育資訊
1小時前
國際連鎖茶飲店疑用科技海綿洗食器 專家警告恐釋一級致癌物甲醛 即睇成分/高危用法/正確用途
國際連鎖茶飲店疑用科技海綿洗食器 專家警告恐釋一級致癌物甲醛 即睇成分/高危用法/正確用途
食用安全
2026-07-26 12:00 HKT
巴士站旁曝光「忘年主僕戀」？ 伯伯死扯完約外傭遭兒子怒斬情絲 苦鴛鴦隔玻璃眉目傳情｜Juicy叮
巴士站旁曝光「忘年主僕戀」？ 伯伯死扯完約外傭遭兒子怒斬情絲 苦鴛鴦隔玻璃眉目傳情｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
颱風「白海豚」最快今下午生成，料撲向日本。日本氣象廳
00:50
颱風白海豚︱最快今下午生成料撲向日本 途經高水溫區域能量恐再增強
即時國際
3小時前
飛機工程公司男職員由6米高墮下，送院不治。梁國峰攝
00:34
赤鱲角男工人維修飛機 由6米工作架墮下 送院搶救後不治
突發
2小時前
8號波半日僅$200生意 老闆狂轟員工：「你有冇覺得唔好意思？」打工仔1招霸氣反擊｜Juicy叮
8號波半日僅$200生意 老闆狂轟員工：「你有冇覺得唔好意思？」打工仔1招霸氣反擊｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
劉佩玥爆圈內流傳「防狼名單」 點評三位男藝人操守 揭女同事疑被「抽水」嬲爆
劉佩玥爆圈內流傳「防狼名單」 點評三位男藝人操守 揭女同事疑被「抽水」嬲爆
影視圈
20小時前