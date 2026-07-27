BCT與信安完成過渡 鞏固強積金市場地位

銀聯集團（BCT）宣布，信安強積金計劃（信安強積金計劃800系列、信安強積金——明智之選及信安強積金——易富之選）的過渡已在香港順利完成。銀聯金融（BCTF）現已成為上述計劃的強積金計劃營辦人，而銀聯信託（BCTC）則擔任計劃受託人；信安則繼續擔任計劃的投資經理，持續為計劃成員提供服務。

BCT表示，相關過渡是香港強積金市場的一個重要里程碑。根據獨立研究機構積金評級（MPF Ratings）數據顯示，雙方的策略協同效應，有助推動BCT躋身香港三大強積金計劃營辦人之列。此外，積金評級數據亦顯示BCT在過去3年和5年期的市場份額增幅均位列業界第一。

信安繼續擔任投資經理

集團續指，是次合作關係的擴大進一步鞏固BCT的策略定位，除拓展退休金分銷網絡外，亦為成員帶來長遠效益。 BCT董事總經理及行政總裁李微儀表示，交易標誌集團在拓展強積金業務、並進一步履行對香港退休金市場承諾的道路上，邁出重要一步；而由BCT出任強積金計劃營辦人及受託人，信安繼續擔任投資經理，將結合雙方各自的優勢，為計劃成員創造更大價值。

