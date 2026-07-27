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上商西環分行升級 引入機械臂自動化保管箱服務 客戶多存放金器金條

商業創科
更新時間：10:30 2026-07-27 HKT
發佈時間：10:30 2026-07-27 HKT

上海商業銀行宣布，位於堅尼地城吉席街的西環分行已完成全面升級，並於今日重新投入服務。是次重開分行的特色之一，就是在同業中率先引入由機械臂運送保管箱的全新自動化服務，客戶可於高私穩度的貴賓室內使用保管箱服務，而毋須自己進入保管箱庫房內以人手取箱。至於日後會否將自動化保管箱服務推展至其他分行，上商常務總監兼零售銀行產品及客戶層管理溫偉文稱，要視乎客戶的反應和需求。

客戶毋須進入保管箱庫房

上商西環分行升級後，實用面積增至7,000平方呎，並推出了全新自動化保管箱服務，成為首間本地銀行引入機械臂運送技術，透過科技將保管箱自動運送至保管箱貴賓室。客戶於保管箱服務櫃檯完成身份核實，以及掃描一次性二維碼，即可進入獨立貴賓室。

客戶於輸入個人保管箱號碼後，機械臂會自動將保管箱運送至客戶面前，客戶再以個人專屬鑰匙即可開啟。客戶從此毋須再進入保管箱庫房開啟保管箱，全面提升私隱度；機械臂運送技術免除客戶徒手搬動保管箱的安全風險，尤其是放置於高層的保管箱。

預約租用情況近乎爆滿

他說，此前該分行保管箱的租用率已高達99%以上，現時預約租用情況近乎爆滿。至於上商會否將自動化保管箱服務推展至其他分行，則視乎客戶的需求和反應再作考慮。上商目前在港共有逾41間分行，其中21間設有保管箱服務。

温偉文表示，因應客戶的需求，西環分行目前所提供的保管箱數量較原先多增一成至超過1,600個，當中的大及中型呎寸保管箱數量更多增約三倍。該分行現有四款不同尺寸的保管箱可供選擇，年費介乎1,650元至5,800元不等。

上商分行網絡總監蔡詠贊指出，保管箱服務有助吸納新客開戶以至使用其他銀行服務。蔡詠贊透露，以前會有較多客戶用保管箱來放置樓契，但現今這情況已有所減少，而更多是新婚人士用來存放具紀念價值的金器、珠寶首飾、龍鳳鈪等，以及客戶趁金價回落放置所購入的金條或金粒等。
 

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