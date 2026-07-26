DeepSeek據報暫停第二輪融資 因梁文鋒不滿交流會言論瘋傳

據彭博引述消息報道， DeepSeek已告知其第二輪融資的潛在投資者暫停交易，部分原因是創辦人梁文鋒不滿其在首輪融資期間對投資者發表關於中美AI競爭的言論在網上瘋傳有關。DeepSeek於今年6月完成首輪融資，籌集了70億美元。

日後或重啟交易流程

報道指出，DeepSeek已口頭告知部分潛在投資者，不會像預期那樣在未來幾天簽署投資協議，但可能會在日後重啟交易流程。DeepSeek完成首輪融資後，原本計劃額外籌集至少100億元人民幣資金，最終金額則可能取決於簽約投資者數量而增加。

另一方面，早前有報道指梁文鋒和投資者一場近4小時的交流會講話流出，其中梁文鋒向投資者解釋了公司的願景、開源與商業化的矛盾、未來AGI（通用人工智能）的技術路線、算力瓶頸等。

強調「只賺合理利潤」

談及創業初衷時，梁文鋒強調DeepSeek並不是一家以商業利益最大化為目標的公司，並一再強調克制很重要，「只賺一個合理的利潤」，而不是利潤最大化，按照傳統商業邏輯去思考。

此外，梁文鋒提到中國AI人才儲備並不缺乏，差距更多來自算力資源投入，而現時DeepSeek跟美國差距可能落後兩年，但只用美國20分1的算力把這個事情做出來，未來冀將時間縮到3至6個月，甚至某些方面超越他們。他又認為，國產晶片替代迎來歷史性機會，相信未來一年市場將扭轉「用不起來、不好用」的認知，甚至指英偉達CUDA的護城河正快速被瓦解，但國產晶片唯一問題是產能不夠。