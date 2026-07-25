Nvidia斥10億美元入股Naver 夥SK建AI數據中心 料明年投入使用

Nvidia周五（24日）宣佈將向南韓網絡與雲端服務龍頭Naver投資10億美元，以助其建立AI數據中心。此外，Nvidia亦與SK集團合作，在南韓建造超過2吉瓦（GW）的AI數據中心，相當於150萬戶家庭用電量，以及將於明年投入使用。

「現在是韓國的黃金時代」

據彭博報道，Nvidia給予Naver的資金能夠讓其數據中心規模一舉擴大兩倍以上，而且其硬件設備，未來將全面採用Nvidia旗下頂尖AI零件。這座數據中心由Naver和美國私募股權基金Brookfield共同開發，將使用Nvidia的AI運算硬件。

Nvidia行政總裁黃仁勳表示，「現在是韓國的黃金時代」，在半導體業務及工業業務蓬勃發展，有能力幫助世界建立AI基礎設施。Nvidia又提到，將協助海力士設計未來HBM晶片，有助確保記憶體供應。

與SK戰略倡議價值逾5000億美元

黃仁勳又指，Nvidia與SK集團合作的「AI戰略倡議 」總價值超過5,000億美元。有關數字包括Nvidia購買記憶體晶片的資金，以及SK集團購買Nvidia超級電腦的資金，所以雙方交易額將達到5,000億美元。

另一方面，黃仁勳認為投資Anthropic PBC和OpenAI等公司不僅有助於自身業務發展，也能帶來投資報酬。但有批評人士擔憂，此類舉措會人為抬高需求，並稱這為循環交易。

此外，Nvidia與Amkor Technology Inc.早前簽署了一項價值15億美元的協議，旨在幫助該公司提升其晶片封裝能力。此外，Nvidia近期也訪問了日本，並與機器人供應商和豐田汽車公司達成了合作協議。

