Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Nvidia斥10億美元入股Naver 夥SK建AI數據中心 料明年投入使用

商業創科
更新時間：16:11 2026-07-25 HKT
發佈時間：16:11 2026-07-25 HKT

Nvidia周五（24日）宣佈將向南韓網絡與雲端服務龍頭Naver投資10億美元，以助其建立AI數據中心。此外，Nvidia亦與SK集團合作，在南韓建造超過2吉瓦（GW）的AI數據中心，相當於150萬戶家庭用電量，以及將於明年投入使用。

「現在是韓國的黃金時代」

據彭博報道，Nvidia給予Naver的資金能夠讓其數據中心規模一舉擴大兩倍以上，而且其硬件設備，未來將全面採用Nvidia旗下頂尖AI零件。這座數據中心由Naver和美國私募股權基金Brookfield共同開發，將使用Nvidia的AI運算硬件。

Nvidia行政總裁黃仁勳表示，「現在是韓國的黃金時代」，在半導體業務及工業業務蓬勃發展，有能力幫助世界建立AI基礎設施。Nvidia又提到，將協助海力士設計未來HBM晶片，有助確保記憶體供應。

與SK戰略倡議價值逾5000億美元

黃仁勳又指，Nvidia與SK集團合作的「AI戰略倡議 」總價值超過5,000億美元。有關數字包括Nvidia購買記憶體晶片的資金，以及SK集團購買Nvidia超級電腦的資金，所以雙方交易額將達到5,000億美元。

另一方面，黃仁勳認為投資Anthropic PBC和OpenAI等公司不僅有助於自身業務發展，也能帶來投資報酬。但有批評人士擔憂，此類舉措會人為抬高需求，並稱這為循環交易。

此外，Nvidia與Amkor Technology Inc.早前簽署了一項價值15億美元的協議，旨在幫助該公司提升其晶片封裝能力。此外，Nvidia近期也訪問了日本，並與機器人供應商和豐田汽車公司達成了合作協議。
 

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
00:48
颱風紅霞．持續更新︱天文台：強雷雨帶逐漸靠近 料未來一兩小時雨勢有時較大
社會
45分鐘前
謝賢離世｜Coco開直播憶最後晚餐：沒想到是永別 嘆難找好男人如四哥 回鄉相睇屢遭嫌棄？
謝賢離世｜Coco開直播憶最後晚餐：沒想到是永別 嘆難找好男人如四哥 回鄉相睇屢遭嫌棄？
影視圈
7小時前
颱風紅霞︱八號風球機會有幾大？ 天文台料明早惠州至汕尾一帶登陸 最近香港東北100公里左右掠過
颱風紅霞︱八號風球機會有幾大？ 天文台料明早惠州至汕尾一帶登陸 最近香港東北100公里左右掠過
社會
2小時前
夫婦辭職投身殯葬業 接手家族墓園 年賺逾4700萬 告別過時管理 提早鎖定未來客源
夫婦辭職投身殯葬業 接手家族墓園 年賺逾4700萬 告別過時管理 提早鎖定未來客源
商業創科
10小時前
港人免大陸電話可領國補 本地銀行卡可登記 最高慳2萬人民幣 即睇4步教學
國家補貼2026｜港人免大陸電話可領國補 本地銀行卡可登記 最高慳2萬人民幣 即睇4步教學
投資理財
2026-07-24 11:30 HKT
「最好身材港姐」李珊珊罕談胸部獨特構造  28歲神奇再度發育  揭廖安麗前夫葉青霖出家內幕
「最好身材港姐」李珊珊罕談胸部獨特構造  28歲神奇再度發育  揭廖安麗前夫葉青霖出家內幕
影視圈
6小時前
梁珊設靈丨成龍劉德華致哀「永遠懷念」 靈堂擺滿圈中好友花牌成花牆送最後一程
01:06
梁珊設靈丨成龍劉德華致哀「永遠懷念」 靈堂擺滿圈中好友花牌成花牆送最後一程
影視圈
23小時前
颱風紅霞逼近，深圳將颱風預警升至藍色。微博@中國天氣
00:59
颱風紅霞︱深圳發「藍色」預警地鐵明或延遲營運 惠州全市「五停」
灣區時事
6小時前
再有八達通卡即將失效！第33批將於10月尾到期 即睇兩大免費更換方法兼賺$150獎賞
再有八達通卡即將失效！第33批將於10月尾到期 即睇兩大免費更換方法兼賺$150獎賞
生活百科
2026-07-24 12:09 HKT
三派安泰邨高層 港男上樓在望卻驚揭單位藏「秘密」 決心等終極四派掀網民激辯：有得住仲嫌？｜Juicy叮
三派安泰邨高層 港男上樓在望卻驚揭單位藏「秘密」 決心等終極四派掀網民激辯：有得住仲嫌？｜Juicy叮
時事熱話
4小時前