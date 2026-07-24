周大福成世界劍擊錦標賽鑽石贊助商 本港首次主場 贈每位港隊足金手繩

周大福（1929）公布，成為香港首個主辦劍擊界頂尖級別比賽「世界劍擊錦標賽 2026」鑽石贊助商，全力支持中國香港代表隊出戰世界級體壇盛事，並以實際行動推動本地體育發展及青年運動文化。周大福珠寶集團社會公益總監劉明燕表示，透過支持中國香港代表隊與這次世界級賽事，集團希望以足金劍擊工藝精品手編繩向運動員送上祝福，同時鼓勵更多年輕人從體育中學習堅持、勇氣與自信。

打造足金手編繩為香港劍擊健兒打氣

周大福指，香港作為今屆世錦賽主辦城市，將在國際舞台上展現卓越的體育實力與獨特的城市魅力，集團亦打造足金劍擊工藝精品手編繩，送贈予每位港隊劍擊運動員以及中國香港劍擊總會。

周大福表示，手繩配以圓形足金飾件，精雕官方賽事標誌、劍擊圖案及「Hong Kong China 2026」字樣，並糅合黑黃相間的精細手工編織繩設計，將榮耀象徵、精湛工藝與時尚美學凝聚於腕間，極具紀念及收藏價值。集團又指，出戰本屆賽事的24位中國香港代表隊成員已於記者會上率先佩戴這款手編繩，象徵集團與全城一同為香港劍擊健兒加油打氣。

此外，劍擊運動員出身的男歌手王嘉爾（Jackson Wang）昨日宣布將在本周六（25日）現身「Kerry 世界劍擊錦標賽2026」，但暫未披露詳情。