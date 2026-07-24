Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周大福成世界劍擊錦標賽鑽石贊助商 本港首次主場 贈每位港隊足金手繩

商業創科
更新時間：19:15 2026-07-24 HKT
發佈時間：19:15 2026-07-24 HKT

周大福（1929）公布，成為香港首個主辦劍擊界頂尖級別比賽「世界劍擊錦標賽 2026」鑽石贊助商，全力支持中國香港代表隊出戰世界級體壇盛事，並以實際行動推動本地體育發展及青年運動文化。周大福珠寶集團社會公益總監劉明燕表示，透過支持中國香港代表隊與這次世界級賽事，集團希望以足金劍擊工藝精品手編繩向運動員送上祝福，同時鼓勵更多年輕人從體育中學習堅持、勇氣與自信。

打造足金手編繩為香港劍擊健兒打氣

周大福指，香港作為今屆世錦賽主辦城市，將在國際舞台上展現卓越的體育實力與獨特的城市魅力，集團亦打造足金劍擊工藝精品手編繩，送贈予每位港隊劍擊運動員以及中國香港劍擊總會。

周大福表示，手繩配以圓形足金飾件，精雕官方賽事標誌、劍擊圖案及「Hong Kong China 2026」字樣，並糅合黑黃相間的精細手工編織繩設計，將榮耀象徵、精湛工藝與時尚美學凝聚於腕間，極具紀念及收藏價值。集團又指，出戰本屆賽事的24位中國香港代表隊成員已於記者會上率先佩戴這款手編繩，象徵集團與全城一同為香港劍擊健兒加油打氣。 

此外，劍擊運動員出身的男歌手王嘉爾（Jackson Wang）昨日宣布將在本周六（25日）現身「Kerry 世界劍擊錦標賽2026」，但暫未披露詳情。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
【有片】葵涌的士爭執案 警車開咪與6旬男乘客粗口對罵 涉事警被調離崗位
01:20
【有片】葵涌的士爭執案 警車開咪與6旬男乘客粗口對罵 涉事警被調離崗位
突發
5小時前
黃澤鋒婚姻陷入危機？因教女有分歧直斥太太野蠻又小器 陳麗麗反駁：佢堅持係我問題
黃澤鋒婚姻陷入危機？因教女有分歧直斥太太野蠻又小器 陳麗麗反駁：佢堅持係我問題
影視圈
5小時前
伍詠薇物理治療師二哥罕現身  溫文爾雅撞樣劉偉強  妹妹32年前贈名錶現今飯敘齊戴上
00:40
伍詠薇物理治療師二哥罕現身  溫文爾雅撞樣劉偉強  妹妹32年前贈名錶現今飯敘齊戴上
影視圈
9小時前
妻子出軌移英港人 顧家慈父婚變以淚洗面 為「一件事」深感自責 網民：好多回流同婚姻背叛有關｜Juicy叮
移英港妻出軌 顧家慈父婚變以淚洗面 為「一件事」深感自責 網民：好多回流同背叛有關｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
甄珍於前夫謝賢離世後首露面  「一代玉女」真實狀態曝光  早前為摯愛逝世崩潰惹關注
01:05
甄珍於前夫謝賢離世後首露面  「一代玉女」真實狀態曝光  早前為摯愛逝世崩潰惹關注
影視圈
10小時前
受颱風「紅霞」影響，26日廣東鐵路或全線停運。香港天文台
01:01
颱風「紅霞」︱天文台今晚發一號戒備信號 廣東鐵路周日或全線停運
即時中國
4小時前
迪拜飛上海航班備降杭州，373乘客困艙12小時，多人中暑暈倒。
01:37
阿聯酋航空｜迪拜飛上海航班備降杭州 373乘客困艙12小時多人中暑暈倒
即時中國
2026-07-23 16:57 HKT
「姐姐」下周入屋 新手僱主急問注意事項 過來人傳授9大「收服」外傭秘笈 倡一招定下「紅線規矩」｜Juicy叮
「姐姐」下周入屋 新手僱主急問注意事項 過來人傳授9大「收服」外傭秘笈 倡一招定下「紅線規矩」｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
獨家丨謝賢「頭七」骨灰待安置 晚年獲孝順仔霆鋒月租10萬半山豪宅 與前妻狄波拉為鄰
01:04
獨家丨謝賢「頭七」骨灰待安置 晚年獲孝順仔霆鋒月租10萬半山豪宅 與前妻狄波拉為鄰
影視圈
20小時前
港人免大陸電話可領國補 本地銀行卡可登記 最高慳2萬人民幣 即睇4步教學
國家補貼2026｜港人免大陸電話可領國補 本地銀行卡可登記 最高慳2萬人民幣 即睇4步教學
投資理財
8小時前