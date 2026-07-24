AMD第二代AI伺服器Helios全面投產 蘇姿丰料2030年市場規模1.4萬億美元

超微半導體（AMD）行政總裁蘇姿丰周四（23日）表示，公司第二代AI伺服器Helios已進入全面生產階段，將於未來數個月內開始出貨，並預計數據中心AI加速器市場規模於2030年將達1.4萬億美元。

AMD股價周四下跌2.29%，收報539.69美元。Emarketer分析師Jacob Bourne表示，AMD股價下跌可能反映美股疲弱及半導體股票遭拋售。

對Helios需求「非常強勁」

蘇姿丰在AMD Advancing AI大會中指出，Helios伺服器將搭載AMD新款MI455X AI加速器及Venice CPU，並指客戶對Helios的需求「非常強勁」。

另一方面，AMD正在數據中心晶片領域與英偉達（NVDA）搶佔市場份額，特別針對推論運算方面。蘇姿丰在新聞發佈會上，被問及公司是否甘心處於英偉達之下時，她表示「沒有一家公司能解決所有問題」，並指公司正在進行另一項重大飛躍，相信將在擴展運算領域取得領先地位。

運算市場2030年規模達2萬億美元

另外，AMD估計運算市場2025年價值約為3650億美元。蘇姿丰認為該市場規模在2030年將達到2萬億美元，其中AI加速器市場將達1.4萬億美元，另有2200億美元來自CPU。CBRS行政總裁Andrew Feldman表示，AMD和Cerebras將合作提供雙方AI伺服器的組合，並先在Cerebras的數據中心推出。

OpenAI及Anthropic積極採用硬件

OpenAI運算策略副總裁Sachin Katti表示，公司正積極採用AMD的硬件，預計今年年底大規模部署Helios，並在2027年全年加速推進，同時計劃使用AMD下一代MI500 AI晶片。而AMD在上年宣布與OpenAI達成一項多年協議，將為AMD帶來數百億美元的年收入，同時讓OpenAI可選擇購買AMD約10%的股份。

此外，AMD亦在周三宣布，計劃從2027年上半年向Anthropic出售達2吉瓦的Instinct MI450晶片，並向其投資高達50億美元。Anthropic共同創辦人Tom Brown表示，公司AI模型Claude已能在數日內自行設定AMD的AI伺服器，更強調「任何人，無論是人類或AI，現在都可以在AMD上建立真正的模型」。

蘇姿丰預期，Anthropic將透過雲端運算合作夥伴及公司的數據中心使用AMD晶片，並認為合作其中一項重點是幫助開發人員使用Claude在AMD上構建軟件。