美近200初創聯署致函特朗普 籲勿全面封殺中國AI模型 警告恐致數百公司倒閉 

據POLITICO報道，包括Proton及創業孵化器Y Combinator在內、接近200間企業和機構聯署致函美國總統特朗普，促請政府不要全面禁止美國企業使用中國開源模型，否則將面臨重創新一代美國初創公司的風險。報道指，月之暗面發布Kimi K3後，有消息稱特朗普政府正考慮限制中國AI模型，令事件迅速升溫。

新成立的小型科技企業協會（Little Tech Association）周三分別致函特朗普、美國商務部長盧特尼克及白宮科技政策辦公室主任Michael Kratsios，主張政府應採取有針對性的保障措施，而非全面禁止中國模型。

聯署企業指出，美國要維持AI領導地位，一方面需要發展具世界競爭力的本土開源模型，另一方面亦應讓美國開發者繼續使用已在全球流通的開放模型。

協會警告，即使美國禁止境內企業下載中國模型，亦難以阻止相關技術在其他市場傳播，反而會削弱美國的初創企業。

初創公司稱禁令將益大企業

AI基建初創公司Particle創辦人Suhail Doshi表示，若相關模型被禁，可能有「數百間公司即時倒閉」。他亦直言，禁令將有利Anthropic等大型模型供應商，因為屆時初創公司只能被迫轉用收費較高的Anthropic或OpenAI。

「小型科技企業協會」行政總監Harry Godfrey形容，政策制定者應使用「手術刀而非大錘」，以影響最小的監管方式處理安全問題，避免增加成本、限制模型使用及窒礙美國創新。

白宮稱禁令報道屬揣測

白宮發言人Liz Huston回應稱，特朗普政府將繼續推動創新，以擴大美國在AI領域的領先優勢。另一名白宮官員則表示，任何政策均會由政府正式公布，在此之前有關禁令的報道均屬未經證實的揣測。

報道引述消息人士指出，白宮及內閣高層曾討論相關議題，但並未認真研究全面禁止中國開源模型。

指控月之暗面蒸餾美國模型

不過，美國財長貝森特表示，當局將調查中國AI企業是否透過不當方式蒸餾美國模型，若涉及竊取知識產權，不排除實施制裁。

Michael Kratsios亦指控月之暗面在開發Kimi K3期間，曾大規模蒸餾Anthropic的Fable模型，並建立內部系統以逃避檢測。他亦聲稱，月之暗面曾取得配備Nvidia GB300晶片的伺服器，儘管相關產品被禁止售予中國實體。

