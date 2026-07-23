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騰訊雲擬每年翻倍海外基建投入 部分業務場景拆走用戶數據 降合規風險

商業創科
更新時間：21:19 2026-07-23 HKT
發佈時間：21:19 2026-07-23 HKT

騰訊（700）旗下騰訊雲正積極加大海外市場拓展力度，透露未來3年海外基礎設施投入在每年將保持翻一番，大規模布局頻寬及算力節點。騰訊雲國際產品技術負責人兼副總裁李郁韜表示，公司已將全球市場劃分為三大板塊進行分層深耕，並透過場景拆分策略化解中美地緣政治疑慮，全面搶抓海外雲服務市場紅利。

複製國內成熟模式向海外平台遷移

李郁韜指出，騰訊雲的全球戰略主要分為三類市場。第一類是北美及日韓等發達成熟市場，主要輸出完整的音視頻及AI全鏈路方案，複製國內成熟的互聯網運營經驗以吸引海外平台遷移。第二類為東南亞、中東及南亞等高潛新興市場，如印尼和泰國等地年輕人口基數龐大，移動互聯網正處於快速崛起階段，因當地基礎設施尚未完善，雲服務存在巨大替代空間。第三類則是北非等欠發達地區，當地數字基建持續提速，有望複製中國移動互聯網的跨越式發展紅利，將作為長遠重點布局方向。

騰訊雲國際產品技術負責人兼副總裁李郁韜表示，過場景拆分策略化解中美地緣政治疑慮，全面搶抓海外雲服務市場紅利。
騰訊雲國際產品技術負責人兼副總裁李郁韜表示，過場景拆分策略化解中美地緣政治疑慮，全面搶抓海外雲服務市場紅利。

外資拓亞太業務 選國產營運商

針對外界對中美地緣政治環境的顧慮，李郁韜表示騰訊雲採用「場景拆分策略」應對。他解釋，企業對數據存儲與大數據分析的合規顧慮較高，但音視頻轉碼、畫質優化及網絡加速等功能性業務不涉及核心用戶數據，受外部環境影響有限。市場觀察亦顯示，不少美國企業拓展亞太及在華業務時，反而主動選擇國產雲服務以符合本地合規要求，整體海外拓展未見明顯阻礙。

世界盃技術成熟 取海外電視台長期訂單

在基礎設施加速布局的同時，今屆世界盃亦成為騰訊雲海外業務爆發的催化劑。國際足協估算今屆世界盃收入預料將達150億美元，勝預期兼創新高。李郁韜表示，世界盃的高併發場景驗證了騰訊雲的技術成熟度，助其拿下海外廣播電視機構的長期續約訂單；而目前騰訊雲音視頻服務已覆蓋超過17個國家或市場，包括亞太區三分之二的官方廣播機構，以及中東和拉丁美洲的廣播機構。

音視頻用戶大賽後仍有增長

李郁韜說，今屆賽事獲得的客戶數量超出預期，估算亞太地區有直播需求的平台客戶中，超過六成選用其音視頻服務，韓國絕大多數OTT平台及印尼主流營運商均已成為長期合作夥伴。他補充，海外客戶的核心訴求除穩定4K低延遲直播外，更看重配套的廣告變現能力。

他指，儘管賽事結束後流量會有所回落，但多數客戶因後續內容分發及常態媒體營運需求持續續約；同時大量原使用海外雲商但因服務不穩定而轉移的新客，形成穩定的客戶增量。他提到，賽事沉澱的AI音視頻方案亦可套用至電商直播、短視頻創作，為雲業務打開新一輪增長曲線。

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