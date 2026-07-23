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會財局與馬證委建策略夥伴關係 加強兩地跨境監管合作

商業創科
更新時間：14:03 2026-07-23 HKT
發佈時間：14:03 2026-07-23 HKT

會財局與馬來西亞證券監督委員會在馬來西亞吉隆坡簽署諒解備忘錄，正式建立策略夥伴關係。該諒解備忘錄為雙方就核數師監管和發行人財務匯報合規方面，提供諮詢、資訊交流及協助的框架，包括核數師的註冊或認可、查察、調查、查詢、執法、監察，以及案件轉介。會財局表示，備忘錄旨在加強香港與馬來西亞就審計監督和財務報告合規方面的跨境監管合作。

提升財務匯報及審計質素

會財局主席孫德基表示，此諒解備忘錄反映了會財局與馬來西亞證券監督委員會共同在加強監管合作、維護市場誠信，以及支持兩地資本市場健康發展方面的優先事項，相信過雙方日後更緊密的合作，可以進一步提升財務匯報及審計質素，同時增加投資者及其他持分者的信心。

會財局行政總裁賴翠碧亦表示，這份諒解備忘錄為審計監督及財務報告合規相關領域的資訊共享及執法合作提供實用的框架，期待與馬來西亞證券監督委員會攜手支持有關協議的有效落實，並有助保障兩地市場的投資者。

馬來西亞證券監督委員會主席拿督莫哈末法依兹則說，與會財局簽署的這份諒解備忘錄，將促進穩健的跨境合作，這對維持馬來西亞資本市場的信任及韌性至關重要。

另外，該諒解備忘錄的簽署儀式在財經事務及庫務局局長許正宇及馬來西亞證券監督委員會主席拿督莫哈末法依兹 (Dato' Mohammad Faiz Azmi) 見證下簽署。

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