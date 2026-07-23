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馬斯克不排除Tesla與SpaceX合併 稱兩企多個業務日益重疊

商業創科
更新時間：12:16 2026-07-23 HKT
發佈時間：12:16 2026-07-23 HKT

Tesla行政總裁馬斯克周三在業績電話會議上表示，未有排除Tesla與SpaceX合併的可能性，並指兩家公司在多個業務重疊日益增加。不過，他強調不能在業績電話會議上討論合併公司等事宜，任何相關行動均須經過適當程序。

投資者料合併可能性達90%

據路透報道，市場早已揣測兩家公司可能合併，而且相關討論愈演愈烈。Tesla投資者兼Deepwater Asset Management管理合夥人Gene Munster表示，馬斯克今次言論令他更相信Tesla與SpaceX最終會在未來數年合併，估計合併可能性達90%，高於他此前估計的80%。

Tesla法律總顧問Brandon Ehrhart則未有進一步披露，只形容SpaceX是Tesla的「重要合作夥伴」，雙方已進行多項互惠交易。

Tesla目前已向部分SpaceX項目供應電池及製造技術，兩家公司亦共同發展半導體製造設施Terafab，目標是生產AI晶片。支持合併的人士認為，整合兩家公司有助簡化馬斯克的商業帝國，並建立一家具備人工智能、機械人、製造、能源及太空基建能力的綜合科技企業。

摩根大通分析師本月亦曾指出，Tesla與SpaceX的營運整合程度已相當深入，雙方共享工程人才、AI基礎設施及Terafab項目，並由馬斯克共同領導，這些因素均有利於日後合併。Stifel分析師看法更樂觀，指不少投資者已視兩家公司合併為必然結果，問題並非會否合併，而是何時發生。

各地監管機構批准成障礙

不過，合併仍可能面對重重障礙。摩根大通指出，兩家公司需要取得多地監管機構批准，將存在「實際瓶頸」，尤其是中國審批或較棘手，由於SpaceX與美國政府關係密切，相關國家安全問題可能帶來阻力。

另外，馬斯克在SpaceX擁有的投票權比例，遠高於其在Tesla的持股及投票權，這使得Tesla公眾股東的公司治理考量變得更加複雜。

相關文章：Tesla盈利及毛利率遜預期 預告資本開支續增 馬斯克豪言「二戰後最快擴張」 

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