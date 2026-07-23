OpenAI據報擴數據中心規模 上調算力支出至7500億美元  

據《華爾街日報》引述消息報道，OpenAI正擴大其數據中心計劃規模，同時上調相關預算，並已將2030年前的算力預估支出上調至約7,500億美元，高於今年預估的約6,000億美元。另一方面，OpenAI亦承諾在佐治亞州投資200億美元建設一個新的數據中心項目，並聘請了一位曾負責馬斯克（Elon Musk）旗下運算基礎設施建設的工程師。

積極搶佔算力資源

報道指出，是次上調顯示OpenAI為開發及運作最新AI模型，與多家雲端服務企業簽署新協議，並積極搶佔市場上的巨量算力資源。

不過，OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）早前指公司計劃在算力上投資1.4萬億美元時，曾引發市場對公司財務穩定性的疑慮，財務總監Sarah Friar其後更收回這一說法，私下向投資者保證公司計劃在2030年前的支出為6,000億美元。

此外，Friar更向OpenAI高層警告，若公司收入增長不夠快速，或會無力支付未來的運算合約費用。

斥200億美元建佐治亞州數據中心

另一方面，OpenAI在周三（22日）宣布，將投資200億美元啟動位於佐治亞州、名為「山茶花計劃」（Project Camellia）的數據中心計劃，並已與電力公司Georgia Power簽約，將在2028年至2032年間獲取3.2吉瓦的電力。

該項目是OpenAI首次主導大型數據中心的設計與施工。據知情人士透露，公司亦從馬斯克旗下xAI挖角工程師Brent Mayo，負責協助指導建設數據中心。