月之暗面據報洽IPO前最後融資 估值達500億美元 旗下Kimi震撼馬斯克 「希望拗手瓜」

AI初創公司月之暗面（Moonshot）據報正準備於8月洽談在港上市前最後一輪融資、目標估值高達500億美元（約3,900億港元）之際，SpaceX行政總裁馬斯克（Elon Musk）發文表示，旗下xAI開發的下一代AI模型Grok 4.6的訓練已進入最後階段，預計本周完成初步訓練，並指Grok 4.6在各方面都優於1.5萬億參數的Grok 4.5，更強調該模型「有潛力超越」月之暗面旗下的Kimi K3。

歡迎加入「2萬億+」俱樂部

Kimi在微博官方賬號上亦對馬斯克回覆「歡迎加入『2萬億+』俱樂部」。另有內媒引述B端企業業務負責人黃震昕表示，Kimi的表現給予馬斯克一定程度的震撼，「現在拭目以待，希望他們出來跟我們掰一掰手腕（拗手瓜）」。

此外，黃震昕亦透露，月之暗面即將上線Kimi Hosted Agent平台，面向B端企業客戶開放沙箱與Harness能力，提供PPT生成及投研系統搭建等標準化API，支援客戶自訂輸出風格，並可直接嵌入企業內部辦公系統使用。他指出，目前公司在B端收入結構中，API調用業務佔比達70%，整體商業化路徑清晰，並已形成可持續的正向循環。

事實上，月之暗面在上周五推出新一代開源模型Kimi K3，其參數規模高達2.8萬億，為目前全球參數規模最大的開源模型。根據Artificial Analysis數據顯示，Kimi K3的表現上超越了所有競爭對手，僅次於Anthropic的Claude Fable 5和OpenAI的GPT-5.6。該模型在發佈後不僅迅速引發海外科技界關注，更引來馬斯克在社交平台X及相關報道評論區留言評價「令人印象深刻」。

未來數日完成夏季一輪融資

另一方面，據彭博引述消息報道，月之暗面將在未來數日內完成今年夏季的一輪融資，估值達315億美元；一旦融資完成，公司計劃立即與潛在投資者洽談下一輪融資，亦可能是公司在今年IPO前的最後一筆融資。

此外，有消息指月之暗面計劃本月底前拆除公司海外紅籌架構，為國內融資及更廣泛的IPO籌備工作鋪路。