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港基金稅制迎重大改革 畢馬威料吸引全球資管公司 頻接客戶查詢優惠

商業創科
更新時間：09:58 2026-07-22 HKT
發佈時間：09:58 2026-07-22 HKT

畢馬威發布最新《香港資產管理及私募股權展望》報告，指本港基金免稅制度及附帶權益稅務寬減制度即將改革，預計將吸引新一輪區域及全球資產管理公司進駐本港。畢馬威中國香港另類投資部稅務部合夥人馮潔瑩表示，接獲很多客戶查詢相關稅務優惠，特別是海外基金平台，探討落戶或回流香港的可行性及相關準備工作等。

料改革很快可以落地

馮潔瑩解釋，是次改革增加涵蓋的資產類別，以及「破天荒」增加附帶收益和表現費（Performance Fees），又指以往本地基金免稅制度在私募信貸和債券基金方面「沒有到位」，如果該類基金主要收取利息收入，便可完全達到免稅門檻，故「肯定很有興趣搬來港」；是次明確界定數字資產基金可搬來港；對於傳統對沖基金等來說，在基金經理層面，表現費在海外任何一個地方都要徵稅。因此，相信該改革在通過立法會二讀和三讀後，很快可以落地，屆時可吸引基金平台和相關人才落戶。

基金公司笑言壓力大

她又透露每日工作8小時，當中約有5或6個相關會議，又指有基金公司的首席財務官半開玩笑地指面對大壓力，因為一堆同事每日詢問，「隔離基金可以免稅，你有無幫我地爭取」。由於相關優惠將追溯適用至2025課稅年度，故有基金經理有意在改革落地後，即向稅局申請。

畢馬威中國香港資產管理合夥人姚子洋補充，有客戶以半開玩笑的形式指要消化消息，暫時不方便與海外同事透露政策，擔心所有同事都要求來港工作。

中國私募股權活動漸復甦

私募股權活動方面，畢馬威中國香港資產管理合夥人高思敏表示，今年首季中國私募股權活動較為低迷，有21個宗私募股權交易，涉資16億美元。但踏入第二和三季見到集資活動有早期復甦跡象，有基金經理表示正在積極募資或完成目標募資金額。如果此趨勢持續，能夠表明投資者近年因緊張地緣政治局勢而持觀望態度開始改變，將資金流入市場，以及在亞洲區經濟環境改善和新股市場強勁帶動下，之前減輕對中國投資的國際投資者似乎越來越願意回來中國市場。
 

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