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波音據報擬增737 MAX產量 專注改進生產多於新訂單

商業創科
更新時間：11:48 2026-07-20 HKT
發佈時間：11:48 2026-07-20 HKT

波音商用飛機集團行政總裁Stephanie Pope對外透露，公司正研究進一步提高737 MAX系列客機的產量，未來目標為每月52架。 她又指，目前訂單相當充裕，公司不會急於公布新訂單，而是專注於提高和改進飛機生產。

盼助減債及重回正軌

據路透報道，波音於今年5月獲美國聯邦航空管理局（FAA）批准，將737 MAX月產量上限提高至47架後，目前團隊正利用安全管理體系及安全風險評估，判斷如何能達到穩定生產狀態，首要任務是先將產量穩定在每月47架，一旦達到目標，將會把產量提升至每月52架，並持續進行增產評估。 

報道又提到，737系列是波音商用飛機的主要收入，對其償還260億美元的淨債務至關重要；但因過往安全事故及監管限制，產量長期受壓，因此提升產量被視為現階段主要方向，以幫助公司減少債務並重回正軌。

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